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Feyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 01:38 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'A GEÇTİ Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sivas’ta 3’üncüsü düzenlenen İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Erzincan’a geçti.

ERZİNCAN'A GEÇTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sivas’ta 3’üncüsü düzenlenen İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Erzincan’a geçti. Erzincan Barosu’nu ziyaret eden Feyzioğlu, Baro Başkanı Adem Aktürk ve avukatlarla sohbet etti.

'YARGI REFORMUNU ÇIKARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Baroların asli görevinin meslektaşlarına hizmet sunmak ve vatandaşın kaliteli hizmet almasını sağlamak olduğunu belirten Feyzioğlu, "Biz yargı reformunu çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabiri caizse azı dişimizle tuttuk. Bizim oranın tabiridir azı dişimizle tuttuk, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk bununla uğraşıyoruz. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki İç Anadolu Bölgesi’nde ki tüm barolar bile istisna yargı reformunun çıkması için sonuna kadar arkamızdadır, destekçimizdir. Yaptığımız hareketleri davranışları desteklemektedir" diye konuştu.

'TÜRK-AV’IN BARO BAŞKANLARINI SİVAS’A GÖTÜRDÜK'

Sivas programıyla ilgili de açıklamada bulunan Başkan Feyzioğlu, "3 yıl önce Türk dünyasının avukatlar örgütlerini, baro birliklerini bir çatı altında topladık. TÜRK-AV diye uluslararası bir örgüt kurduk. Bende naçizane kurucusu ve kurucu başkanıyım. TÜRK-AV’ın tüm baro birlik başkanlarını Sivas’a götürdük. Sivas Kongresinin 100 yılı münasebetiyle. Hayran kaldılar. Türkiye’de milli mücadele emperyal güçlerin sömürgesi durumuna düşürülmüş her millet için bir kurtuluş umudu olmuştur. Türk’ün gücünü Türk Devletinin gücünü hiç kimsenin hafife almaması lazım. Tarih okuyan Türkiye’yi ve Türk milletini hafife almaz. Dolayısıyla o yola giden en önemli duraklardan olan Sivas emin olun tüm Türkleri çok etkilemiştir. Gözleri doldu arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın" dedi. Feyzioğlu, barodaki toplantısından sonra karayoluyla Ardahan'a gitti.

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