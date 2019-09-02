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Feyzioğlu: Yargı reformu belgesi hayata geçmelidir

02.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

51 baronun boykot ettiği adli yıl açılış töreninde konuşan Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin doğru bir belge olduğunu belirterek, "Eksiklikleri zaman içerisinde giderilmelidir" dedi.

Feyzioğlu: Yargı reformu belgesi hayata geçmelidir

2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Mayıs ayında duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin doğru bir belge olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Feyzioğlu, "Yargı reformu belgesi hayata geçirilmelidir, eksiklikleri de süreç içerisinde giderilmelidir" dedi.

"Vatandaşların ve avukatların sorunları ve beklentileri var" diyen Feyzioğlu, milli birlik ve beraberliğin güvenilir yargıdan geçtiğini söyledi. Türkiye Barolar Birliği'nin hiçbir partinin muhalifi ya da destekçisi olmadığını dile getiren Feyzioğlu, Birliğin sadece cumhuriyetin tarafında olduğunu söyledi.

Törene katılanlar arasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter üzerinden yayınladığı mesajda hakim, savcı ve avukatlara yeni adli yılda başarı dilemişti.

Ankara Barosu'ndan alternatif açılış

Yargıtay Başkanlığı 2 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış töreni için 79 baro başkanlığına ve TBB'ye davetiye göndermişti. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 51 baro yönetimi Yargıtay eliyle yargının siyasallaştırıldığı eleştirisini getirerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törene gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Alternatif adli yıl açılış töreni düzenleyeceğini açıklayan Ankara Barosu, Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak ve Anıtkabir'i ziyaret edecek.

DW/ÖA,JD
© Deutsche Welle Türkçe

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