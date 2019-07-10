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Feyzioğlu: Yargı Reformu Paketi, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof.

Feyzioğlu: Yargı Reformu Paketi, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 'Yargı Reformu Paketi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden önce yasallaşması gerektiğini belirterek, "Bu paket, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır" dedi.
Elazığ Barosu tarafından düzenlenen 'Disiplin Hukuku' eğitim semineri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun katımıyla yapıldı. Seminerde konuşan Feyzioğlu, Türkiye’nin bir diktatörlük olduğunu iddia eden ve bu algıyı ABD ve Avrupa toplumlarında yerleştirmek için çalışan PKK, FETÖ ve onların tetikçisi DHKP-C el birliğiyle lobi yapıldığını söyledi.
Prof. Dr. Feyzioğlu, 'Yargı Reformu Paketi'nin, Türkiye'nin önünü açacak başlangıç olduğunu kaydetti. TBMM'nin tatile girmeden paketin yasallaşması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Feyzioğlu, şöyle konuştu:
"Paket Ekim'e kalabilir gibi cümleler duymaktayım. Bu bizi Türkiye adına üzüyor. Paketi küçümseyenlerin niyetlerini biliyoruz. Ancak o niyetlere su taşımanın da anlamı yoktur. Bu paket, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır. Olağanüstü hal döneminin sonrasında Türkiye’nin yeniden eskisinden daha güçlü bir hukuk devleti inşası sürecine yönelimidir. Bu niyeti kimsenin küçümseme hakkı yoktur. Çünkü bu millet içindir. Evlatlarımız ve geleceğimiz içindir. 1,5 yıldır binlerce insanın emek harcayarak, Türkiye'nin, önünü açacak bir 'Yargı Reformu' çalışması yapması, Türkiye'de diktatörlüğün olmadığının ispatıdır. Bu ispatın alenileşmesi için bir paketin, meclis tatile girmeden geçmesi lazımdır. Ekim çok geçtir."

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