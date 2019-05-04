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Feyzioğlu'ndan "Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda milli irade vardır, millet vardır, sandık vardır. Bugün sandığa sahip çıkma, sandığın demokrasiye gölge düşürmesini önleme zamanıdır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda milli irade vardır, millet vardır, sandık vardır. Bugün sandığa sahip çıkma, sandığın demokrasiye gölge düşürmesini önleme zamanıdır." dedi.

Feyzioğlu, Samsun'da düzenlenecek TBB'nin 35. Olağan Mali Genel Kurulu öncesi genel kurul delegeleriyle Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Feyzioğlu, burada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla 35. Olağan Mali Genel Kurul toplantısını Samsun'da yapacaklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı için ilk adımın Samsun'dan atıldığını hatırlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda milli irade vardır, millet vardır, sandık vardır. Bugün sandığa sahip çıkma, sandığın demokrasiye gölge düşürmesini önleme zamanıdır. Bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) düşen görev, artık milletin iradesini tartışmasız desteklemektir. İlk adımın, kurtuluşun ve kuruluşun ruhuna, büyük Türk devriminin temel ilkelerine uygun şekilde seçim sürecini nihai olarak sona erdirmektir. Türkiye, bundan sonra yüzde 100'ümüzle hep birlikte, el ele, hangi siyasi düşünceden olursak olalım her türlü ayrımcılığa karşı 82 milyonu hukuk paydasında buluşturma mücadelesine kaldığı yerden büyük bir kararlılıkla devam etmek zorundadır. Yolumuz uzundur. Umut vardır."

Çelenk sunma törenine Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz ile avukatlar katıldı.

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