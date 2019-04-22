Feyzioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

"Üç-beş kendini bilmezin saldırısı gibi görünmekle birlikte muhakkak suretle arkasının çok iyi incelenmesine, araştırılmasına ihtiyaç vardır. Şehitlerimiz, bir siyasi partiyle, bir siyasi düşünceyle özdeşleştirilemez. Askerimiz, hepimizin askeridir. Şehitler herkesin şehidi ve şehit anaları, şehit babaları herkesin anası, babasıdır. Üzücü, korkunç bir olay yaşadık, bu olaydan ders çıkaralım, hemen ders çıkaralım, esaslı bir ders çıkaralım. Toplumsal olayların fitilini ateşlemek pek kolaydır ama fitili ateşleyenler yanan fitili söndüremeyebilirler. O yüzden, iktidar, muhalefet, klavye başındaki sosyal medya yorumcusu, gazeteci, televizyoncu, analist, siyasetçi kim olursa olsun artık hepimizin ağzımızdan çıkanı duyma zamanı."

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Feyzioğlu, "Aziz şehidimiz Yener Kırıkcı, bu vatan bölünmesin diye canını verdi. Şöyle bir çelişki, bu vatan bölünmesin diye şehit olan bir kahramanımızın cenazesinde, bu vatanı bölmeye yönelik bir saldırıyla karşılaştık. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, şehidimizin göğsünü siper ettiği, koruduğu tüm değerlere yapılmış, milli birliğe yapılmış bir saldırıdır." diye konuştu.

- "İki yüzlü cümlelerdir"

Birkaç kere düşünmeden konuşmamak ve nefret söyleminden kimsenin medet ummaması gerektiğini aktaran Feyzioğlu, "Özellikle 'kınıyoruz ama' diye başlayan cümleler, iki yüzlü cümlelerdir. 'Kınıyoruz ama' diye bir şey yok. Kınayacaksın, lanetleyeceksin ki bir daha olmasın. Bunun bir mazereti yoktur. Çünkü, 'ama' ile devam eden her cümle biliniz ki aslında yapılana hak veren ama cesurca da bunun söylenemediği cümlelerdir. Yani, amasız, fakatsız kınayacaksınız bunu." açıklamasında bulundu.

Olaya ilişkin yapılan "Müessif protesto" değerlendirmelerini eleştiren Feyzioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri buna 'müessif protesto' eylemi dedi, bu cümleyi kınıyorum. Bu müessif bir protesto eylemi değildir, bu bildiğiniz bal gibi buz gibi bir linç girişimidir. Allah muhafaza, orada yakın korumalar güvenliği sağlayamamış olsalardı Sayın Kılıçdaroğlu bugün aramızda yoktu. Bu sadece bir genel başkanın başına gelen felaket olmazdı, bu Türkiye'nin başına çok büyük bir felaket getirebilirdi. Bu sebeple şaka yapılamayacak, gayri ciddi yaklaşılamayacak kritik bir durumla karşı karşıyayız."

Feyzioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, ailesine ve Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nu eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de ziyaret etti.

