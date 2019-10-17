HABER

Feyzioğlu'ndan "nikah şahitliği" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Şahit olarak katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır. Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir." - "Konu bundan ibarettir. Bunun altında başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şahit olarak katıldığı nikah töreninde resmi ve dini nikahın birlikte kıyılması nedeniyle basında yer alan haberlere ilişkin, "Bunun altında başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, Ağrı'da katıldığı bir nikah töreninde resmi ve dini nikahın aynı anda kıyılmasından dolayı basında yer alan haberlerle yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini belirtti.

Törende resmi nikahın yanında ailelerin tercihi doğrultusunda dini nikahın da kıyıldığını vurgulayan Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra kendisinin davetiyle katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır. Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz dini merasimde herkes gibi davetli konumundaydık. Resmi nikah merasiminde ise ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık. Konu bundan ibarettir. Bunun altında başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir."

Feyzioğlu, haberlerde olayların çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir. Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar."

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Minik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destekMinik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destek
Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdülerBursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nikah töreni Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.