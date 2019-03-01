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Feyzioğlu'ndan 'savcı' açıklaması: Bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha saati konusunda savcı ile 14 öğretmen arasında çıkan tartışma ve sonrasında yaşananlarla ilgili, "Evet, HSK bunların bir kısmına soruşturma açıyor.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha saati konusunda savcı ile 14 öğretmen arasında çıkan tartışma ve sonrasında yaşananlarla ilgili, "Evet, HSK bunların bir kısmına soruşturma açıyor. Hayır, yetmez. Bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Bir kez oldu mu, zararı büyük oluyor" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yazılı açıklamayla, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha saati konusunda savcı ve 14 öğretmen arasındaki tartışmanın ardından yaşananları değerlendirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün inceleme başlatıldığını belirttiği olayla ilgili Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Savcının biri halı sahayı boşaltmak için içeridekileri gözaltına aldırır, bir diğeri kafeteryada kendi kendine kimlik kontrolü yapmaya kalkar, hâkimin biri kürsüden iner avukatı dövmeye kalkar, bir diğeri 'avukatlar oturmasın' diye odadaki koltukları dışarı taşıttırır. Evet, HSK bunların bir kısmına soruşturma açıyor. Hayır, yetmez. Bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Bir kez oldu mu, zararı büyük oluyor."
'İLGİLİ KURUMLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'
Feyzioğlu, bu tür olayların nedenleri konusunda ise "Çünkü mesleğe girişte doğru ve yeterli bir ölçü uygulanmıyor. Mesleğe kabul edilenler yeterli olgunluğa ulaşmadan alelacele önemli görevlere getiriliyor. Kalıcı çözüm için; avukat, hâkim, savcı adayı olmayı düşünenlerin fakülteden mezun olduktan sonra 2 yıl özel bir yüksek lisans programına devam etmelerini, sayıların kontrol edilmesini, yüksek lisansa girişlerin ve mezuniyetin merkezi sınavla olmasını, öğretim kadar, eğitime de önem verilmesini gerekli görüyorum. Bir an önce planlamalı ve birkaç yıl içerisinde hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Metin Feyzioğlu, bu konuda Adalet Bakanlığı, Yargıtay, HSK, YÖK ve ilgili tüm kurumlarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

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