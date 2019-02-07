Feyzioğlu'nun siyasi partilerin Rize il başkanlıklarını ziyareti

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, siyasi partilerin Rize il başkanlıklarını ziyaretine ilişkin, "Gün birlikte ve beraber olma, anlamsız çağrı ve gündemlerden uzak durma günüdür." dedi.

Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanlarının, Rize'de tüm siyasi parti il başkanlarına yaptıkları ziyaret ve açıklama üzerinden bazı delegeler tarafından bir istifa kampanyası başlatılmasını, mesleki yönden büyük bir üzüntü ile gözlemlediğini söyledi.

Ziyaretin hiçbir ayrım yapılmadan gerçekleştirildiğini ve buralarda yapılan basın açıklamalarının hiçbir yanlış ve eleştirilecek yönünün bulunmadığını savunan Uzun, "Birlik ve beraberlik çağrısının, şiddet ve ayrıştırmadan uzak siyaset yapılması çağrısının nesi yanlış olabilir ki? Gün birlikte ve beraber olma, anlamsız çağrı ve gündemlerden uzak durma günüdür." diye konuştu.

Yapılanların ve söylenenlerin net ve ortada olduğunu belirten Uzun, bazı birlik delegesi meslektaşlarının ortada yanlış varmış gibi bir sunum ile birlik başkanını istifaya davet etmesinin anlaşılamadığını ifade etti.