Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

İSTANBUL,(DHA)-2012 yılından bu yana Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. Denetimleri başarıyla geçerek Türkiye’nin ilk ve tek engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olan bu kurumdan engelli profesyonel dalgıçlar yetişecek.

Engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri sualtının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.

Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve sualtı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1,2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenlere engelli dalıcı eğitmen belgesi verildi.