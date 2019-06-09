HABER

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

2012 yılından bu yana Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

İSTANBUL,(DHA)-2012 yılından bu yana Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. Denetimleri başarıyla geçerek Türkiye’nin ilk ve tek engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olan bu kurumdan engelli profesyonel dalgıçlar yetişecek.

Engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri sualtının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.

Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve sualtı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1,2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenlere engelli dalıcı eğitmen belgesi verildi.

ENGELLİLERLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA GELDİĞİMİZ BU NOKTA BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ferhat Yalgın’ın hocalık yaptığı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF’ye başvuruda bulunuldu. İki denetleme sonunda imkanları yeterli bulunan, belgeleri tam olan ve eğitmen şartları da uygun görülen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Dalış Eğitim Merkezi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu.

İlk ve tek olma özelliği taşıyan bu kulüpte eğitim görecek olan engelliler, her açıdan donanımlı birer profesyonel dalgıç olacak. Dalış merkezinin başarısını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki engelli çocuklarımız buralardan gerçek bir dalgıç olarak ayrılacak” dedi.

(FOTOĞRAF)

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olduFeyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olduFeyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olduFeyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Çeşme bayramda 9 gün doluluk yaşamadıÇeşme bayramda 9 gün doluluk yaşamadı
Bakan Kurum: İstanbul’da mührü Yıldırım aldığında el ele imar uygulamalarını yapacağızBakan Kurum: İstanbul’da mührü Yıldırım aldığında el ele imar uygulamalarını yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.