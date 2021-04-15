Fezlekelerin arkasında 128 milyar dolar mı var?

Fezlekeye "hodri meydan" diyen CHP'ye tüm muhalefetten destek var.Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla hükümete "128 milyar dolar nerede" sorusunu yönelten ana muhalefet partisi CHP ile hükümet arasındaki gerilim tırmanıyor.

CHP'den gelen bu soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimi zaman "salgında harcadık", kimi zaman da "Hazine'de duruyor" yanıtını verdi. Ancak bu yanıtların detaylandırılmaya muhtaç olduğunu düşünen CHP, "128 milyar dolar nerede" sorusunu bir kampanyayla gündemde tutma kararı aldı.

Ancak bu kararın ardından Türkiye genelindeki CHP binalarına asılan "128 milyar dolar nerede" afişleri savcılık talimatlarıyla, mülki amirler kararıyla kolluk güçlerince kaldırılmaya başlandı. Savcılıklar afişlerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlendiğini ortaya koyunca, afişleri bastırıp asan CHP’liler karakollara ifadelere çağrıldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimiz yok, soru soruyoruz. Suç işlemiyoruz" diyen CHP'liler, afişleri yeniden parti binalarına asınca bu kez onları sökmek için vinçler devreye girdi. CHP'nin İstanbul’daki binalarındaki afişler vinçlerle sökülünce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Demokrasi darbesi yapılıyor. Biz yine de afişleri asmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.