Fi dizisinde perde kapanıyor! İşte final fragmanı

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı; Azra Kohen’in çok-satan Fİ Çİ Pİ serisinden Nüket Bıçakçı, Özlem Yücel tarafından senaryolaştırılan Fi yeni sezon Çi, final bölümüyle Türkiye’nin en çok izlenen online televizyonu puhutv’de izleyicisine veda ediyor.

“Can Manay’dan boşanıyorum”

İşlediği cinayet ortaya çıkan ve kaçak durumuna düşen Can Manay, Duru’nun peşinden gitmeye karar veriyor. Duru ise Can Manay’dan boşanacağını basın toplantısıyla açıklıyor. Son kozlarını oynayan Can Manay’ın neler yapacağı ve hikayesinin nasıl noktalanacağı merakla bekleniyor.

Muhteşem gösteri: Afife

Dizinin ilk bölümünde olduğu gibi, son bölümü için de özel olarak hazırlanan ve haftalardır çalışılan Afife müzikali de son bölümde izleyiciyle buluşacak. Duru, tüm cesaretini toplayarak gösteriye çıkarken, Özge onu bekleyen tehlikeleri hatırlatarak gösteriye çıkmaması için uyarıyor. Ancak Duru, tüm riskleri göze alıyor.

Afife’nin gerçek hayat öyküsünden kesit sunan müzikalin dans danışmanlığını Beyhan Murphy üstlenirken, 20’ye yakın dansçısının görev aldığı koreografi için ekip ile birlikte Afife’yi canlandıran Serenay Sarıkya yaklaşık 2 ay çalıştı.