Fi dizisinde perde kapanıyor! İşte final fragmanı

Muhteşem gösteri: Afife Dizinin ilk bölümünde olduğu gibi, son bölümü için de özel olarak hazırlanan ve haftalardır çalışılan Afife müzikali de son bölümde izleyiciyle buluşacak. Duru, tüm cesaretini toplayarak gösteriye çıkarken, Özge onu bekleyen tehlikeleri hatırlatarak gösteriye çıkmaması için uyarıyor. Ancak Duru, tüm riskleri göze alıyor. Afife’nin gerçek hayat öyküsünden kesit sunan müzikalin dans danışmanlığını Beyhan Murphy üstlenirken, 20’ye yakın dansçısının görev aldığı koreografi için ekip ile birlikte Afife’yi canlandıran Serenay Sarıkya yaklaşık 2 ay çalıştı.

“Can Manay’dan boşanıyorum” İşlediği cinayet ortaya çıkan ve kaçak durumuna düşen Can Manay, Duru’nun peşinden gitmeye karar veriyor. Duru ise Can Manay’dan boşanacağını basın toplantısıyla açıklıyor. Son kozlarını oynayan Can Manay’ın neler yapacağı ve hikayesinin nasıl noktalanacağı merakla bekleniyor.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı; Azra Kohen’in çok-satan Fİ Çİ Pİ serisinden Nüket Bıçakçı, Özlem Yücel tarafından senaryolaştırılan Fi yeni sezon Çi, final bölümüyle Türkiye’nin en çok izlenen online televizyonu puhutv’de izleyicisine veda ediyor.

Fi’de herkes için son perde

İlk bölümünden bu yana 21.5 milyonun üzerinde tekil kişiye ulaşan Fi, Türkiye’nin ilk ve en başarılı dijital projesi olarak bir çığır açtı. Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv’de yayınlanan Fi, Türkiye’de dizi sektörü için yeni bir çağın öncüsü oldu.

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonant’ın başrollerini paylaştığı şimdiye kadar; Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Songül Öden, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen, Başak Köklükaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların konuk olduğu ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Fi’nin, tüm karakterleri için son perde, bu Cuma günü iniyor.