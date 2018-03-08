MAGAZİN

Fi dizisinde perde kapanıyor! İşte final fragmanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 22:15 | Son Güncelleme

Puhu TV'nin cesur sahneleriyle dikkat çeken dizisi Fi, 9 Mart’ta yayınlanacak olan son bölümüyle sona eriyor.

Fi dizisinde perde kapanıyor! İşte final fragmanı

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı; Azra Kohen’in çok-satan Fİ Çİ Pİ serisinden Nüket Bıçakçı, Özlem Yücel tarafından senaryolaştırılan Fi yeni sezon Çi, final bölümüyle Türkiye’nin en çok izlenen online televizyonu puhutv’de izleyicisine veda ediyor.

“Can Manay’dan boşanıyorum”
İşlediği cinayet ortaya çıkan ve kaçak durumuna düşen Can Manay, Duru’nun peşinden gitmeye karar veriyor. Duru ise Can Manay’dan boşanacağını basın toplantısıyla açıklıyor. Son kozlarını oynayan Can Manay’ın neler yapacağı ve hikayesinin nasıl noktalanacağı merakla bekleniyor.

Muhteşem gösteri: Afife
Dizinin ilk bölümünde olduğu gibi, son bölümü için de özel olarak hazırlanan ve haftalardır çalışılan Afife müzikali de son bölümde izleyiciyle buluşacak. Duru, tüm cesaretini toplayarak gösteriye çıkarken, Özge onu bekleyen tehlikeleri hatırlatarak gösteriye çıkmaması için uyarıyor. Ancak Duru, tüm riskleri göze alıyor.
Afife’nin gerçek hayat öyküsünden kesit sunan müzikalin dans danışmanlığını Beyhan Murphy üstlenirken, 20’ye yakın dansçısının görev aldığı koreografi için ekip ile birlikte Afife’yi canlandıran Serenay Sarıkya yaklaşık 2 ay çalıştı.

fi final

Fi’de herkes için son perde
İlk bölümünden bu yana 21.5 milyonun üzerinde tekil kişiye ulaşan Fi, Türkiye’nin ilk ve en başarılı dijital projesi olarak bir çığır açtı. Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv’de yayınlanan Fi, Türkiye’de dizi sektörü için yeni bir çağın öncüsü oldu.

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonant’ın başrollerini paylaştığı şimdiye kadar; Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Songül Öden, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen, Başak Köklükaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların konuk olduğu ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Fi’nin, tüm karakterleri için son perde, bu Cuma günü iniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fi çi final fi final bölümü

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

İlginizi Çekebilir

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
saçma sapan iğrenç bir filmdi
bence de perde kapanmalı kadro güzel ama kitabı okuyanlar bilir izlediğimizle okuduğumuz senaryo başka
Diğer Haberler
Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

Manuş Baba böyle itiraz etti

Manuş Baba böyle itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.