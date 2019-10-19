Fiat Centoventi’ye Red Dot tasarım ödülü

İSTANBUL (AA) - Fiat’ın elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde “tasarım konsepti” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Centoventi konsept, dünyanın en büyük tasarım ödülleri arasında yer alan Red Dot tarafından ödüllendirildi. Markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden Centoventi konsepti, kullanıcısının isteğine uygun olarak şekillendirilebilir (modüler) yapısıyla dikkati çekiyor.

1955’ten bu yana “ürün tasarımı”, “iletişim tasarımı” ve “konsept tasarımı” kategorilerinde gerçekleştirilen ve bu yıl 55 ülkeden 5 bin 500’ü aşkın başvurunun yapıldığı Red Dot Ödülleri’nde, kazananları dünyanın önde gelen tasarımcı, akademisyen ve gazetecilerinin yer aldığı 21 kişilik jürinin kararı belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Küresel Başkanı Olivier François, Fiat Centoventi konseptinin Red Dot Ödülü’ne layık görülmesinden ötürü gururlu olduklarını belirterek, “Bu prestijli ödül, tasarımıyla otomotiv dünyasının çok daha ötesine geçen Fiat Centoventi’nin sıra dışı ve yenilikçi yapısının önemine vurgu yapıyor. Ödül 120. yıldönümünü kutlayan Fiat için doğum günü hediyesi olmasıyla da ayrı bir anlam kazanıyor.” ifadelerini kullandı.