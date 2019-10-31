HABER

Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

31.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler ile Peugeot'nun sahibi Fransız PSA Grubu yüzde 50'şer hisse ile birleşme kararı aldı. Bu birleşme sonucu 50 milyar dolar piyasa değeri ve 190 milyar dolar cirosu ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv devi doğmuş olacak.

Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler ile Peugeot'nun sahibi Fransız PSA Grubu yüzde 50'şer hisse ile birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

Bu birleşme sonucu 50 milyar dolar piyasa değeri ve 190 milyar dolar cirosu ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv devi doğmuş olacak.

Birleşme görüşmeleriyle ilgili haberler üzerine Fiat Chrysler hisseleri dün yüzde 9 arttı.

Piyasada talebin azaldığı ve elektrikli otomobillere yatırımın arttığı bir dönemde iki şirketin birleşmesinin önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Merkezi Hollanda'da olacak şirketin 11 kişilik yönetim kurulu bulunacak. Bunun 6 üyesi Peugeot'dan, 5'i ise Fiat Chrysler'dan olacak. Fiat Chrysler'ın başkanı John Elkann yeni şirkette de aynı görevi sürdürecek.

Şirkette en büyük hisse sahibi İtalyan Agnelli ailesi, ardından Fransız Peugeot ailesi olacak. Diğer büyük hisse sahipleri arasında Çinli Dongfeng Motor ile Fransa devleti de bulunuyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin birleşme haberini olumlu karşıladığını ve Fransız çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Fiat Chrysler daha önce de General Motor ve Renault ile ortaklık kurmaya çalışmıştı.

Otomotivde 4. dev

Birleşme sonucu ortaya çıkan grubun Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota'nın ardından otomotiv sektöründe dördüncü sıraya yükselmesi ve yılda 8,7 milyon araç satması bekleniyor.

Otomotiv sektörü, dünya toplam üretiminin yüzde 5,7'sini ve ticaretin yüzde 8'ini oluşturuyor. IMF verilerine göre, geçen yıl üretilen araç sayısında yüzde 1,7'lik düşüş oldu.

İki şirketin birleşmesinin sadece maliyetten tasarruf sağlama bakımından değil, başka açılardan da önemli olduğu belirtiliyor.

Avrupa piyasasına yoğunlaşan ve buradaki durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ile birleşme yoluyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde ABD piyasasında daha etkili olabilecek.

Fiat Chrysler ise PSA'nın elektrikli araç teknolojisine sahip olmuş olacak.

Uzmanlar otomotiv üreticilerinin bu alana giderek daha fazla yatırım yaptığını, büyük şirket olmanın da bu bakımdan birçok avantaj doğuracağını belirtiyor.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Karanlık enerjinin gizemini çözmek için 35 milyon galaksi incelenecekKaranlık enerjinin gizemini çözmek için 35 milyon galaksi incelenecek
Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlamasıAnkara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına dair açıklama

Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına açıklama

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

Afrin'de intihar saldırısı!

Pazar yerinde intihar saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.