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Fiat Chrysler ve Peugeot’dan 50 Milyar Dolarlık Dev Birleşme

31.10.2019 22:00 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen iki otomotiv devi birleşerek dünyanın 4. büyük otomobil üreticisi olmaya karar verdiklerini açıkladı. İtalyan Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler ve Fransız otomotiv devi Peugeot’un sahibi olan PSA Grubu’nun birleşmesi, 190 milyar dolarlık bir ciro anlamına geliyor

Fiat Chrysler ve Peugeot’dan 50 Milyar Dolarlık Dev Birleşme

Dünyanın önde gelen iki otomotiv devi birleşerek dünyanın 4. büyük otomobil üreticisi olmaya karar verdiklerini açıkladı.

İtalyan Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler ve Fransız otomotiv devi Peugeot’nun sahibi olan PSA Grubu’nun birleşmesi, piyasa değeri 50 milyar dolar olan dünyanın 4. büyük otomotiv üreticisini ortaya çıkardı.

Birleşme, 190 milyar dolarlık bir ciro anlamına da geliyor. Ortaklığın dünya genelindeki iş gücüne de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Ticari birleşme kararı, iki otomotiv devini yılda 8,7 milyon adet otomobil üretimi kapasitesine çıkararak, dünyanın en büyük 4. üreticisi konumuna yükseltti.

Otomotiv dünyasındaki büyük birleşmeye, piyasada elektrikli ve sürücüsüz otomobillerle, çevre dostu araçlara yönelik artan talebe yanıt verebilme ihtiyacının neden olduğu belirtiliyor.

İki şirketin de yüzde 50 hisseyle eşit ortaklıkla girdiği dev birleşme görüşmeleri sonrası Fiat Chrysler hisseleri yüzde 9 oranında değer kazanırken, Peugeot hisseleri yüzde 3,2 değer kaybetti.

Birleşme sonrası iki şirketin hiçbir fabrikasını kapatmadan 4 milyar dolar kar etmesi bekleniyor.

Fiat Chrysler’ın ürettiği en ünlü araçlar Jeep ve Ram kamyonetlerdi. Ancak şirket bundan böyle lüks araç kategorisindeki markalar olan Alfa Romeo ve Maserati’nin hem elektrik hem de benzinle çalışan (hibrit) modellerinin üretimine odaklanmayı planlıyor. Fiat markası ise hala Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde rağbet gören küçük otomobiller üretiyor.

2017’de Alman otomobil üreticisi Opel’i satın alan Peugeot ise Citroen’le birlikte şehir içi kullanıma uygun, küçük ve aile otomobilleri üretiyor.

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