Fiat Ducato 40'ıncı yaşında da Avrupa'da en çok satan ticari aracı oldu!

Fiat Ducato yaklaşık 40 yıl önce, önden çekiş, yüksek yükleme kapasitesi ve çok yönlü kullanım özellikleri ile büyük hacimli van segmentinde devrim yarattı. Ducato, sahip olduğu niteliklerle zaman içinde, sınıfında bir referans noktası olarak Fiat tarafından geliştirilmeye devam etti. Yıllar içerisinde 10 bin adedin üzerinde versiyonuyla 80’in üzerinde ülkede satılan bir trend belirleyici oldu.

İLK ÜRETİM TEHSİSİ

Farklı gövde tipleri ve şasisiyle Fiat Ducato, Avrupa’da başta karavan olmak üzere özel amaçlı araçlar için her zaman öncelikli tercih oldu. Ducato’nun üretimi 1981 yılında Val di Sangro’da bulunan Sevel’deki üretim hattında (Società Europea Veicoli Leggeri - Avrupa Hafif Araçlar Topluluğu) başladı. Roma’nın doğusunda yer alan Chieti eyaletindeki Atessa’daki tesis orta ve büyük van üreten dünyanın en büyük fabrikası ve aynı zamanda 6 binin üzerinde çalışanıyla, İtalya’da pandemiden kaynaklanan kısıtlamalarını takiben, tamamen güvenli bir ortamda yeniden açılan ilk üretim tesisi oldu.

SIFIR EMİSYON

Fiat Ducato, tanıtıldığı günden bu yana sağlamlığı ve güvenilirliği ile kullanıcıların gönlünü kazandı. Ticaretin profesyonelleri, ilk nesilden bu yana Ducato’yu sadece bu nedenle değil, aynı zamanda çok yönlü ve kolay kullanım özellikleri nedeniyle de tercih ettiler. Yeni ticari araç konseptinin öncüsü olan Fiat Ducato, 3 milyon adedin üzerinde satış rakamlarıyla segmentinin tartışmasız lideri oldu. Avrupa genelindeki profesyoneller tarafından takdir edilen tüm özellikleri, Ducato’nun tamamen elektrikli versiyonuyla sıfır emisyona doğru tamamen yeni bir yolculuğa dönüşecek. Fiat Professional’ın yüksek kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan elektrikli Ducato, geleneksel Ducato ile aynı yük hacimlerine (10 m3’ten 17 m3’e kadar) ve 1.950 kg’a varan pazardaki en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip. 230 ile 360 km arasında değişen elektrikli sürüş menzilini beraberinde getiren farklı batarya seçenekleri farklı profesyonellerin beklentilerini karşılamaya devam edecek.