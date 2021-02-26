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  4. Fiat Ducato 40'ıncı yaşında da Avrupa'da en çok satan ticari aracı oldu!

Fiat Ducato 40'ıncı yaşında da Avrupa'da en çok satan ticari aracı oldu!

26.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Fiat Ducato 40'ıncı yaşında da Avrupa'da en çok satan ticari aracı oldu!

Fiat Ducato 2021 yılında 40’ıncı yaşına basıyor. Fiat Professional’ın 1981 yılında pazara sunulan modeli, çok yönlü kullanım özellikleri, güçlü motorları ve düşük işletme maliyetleri ile 2020 yılında Avrupa pazarının en çok tercih edilen ticari aracı oldu. Fiat Ducato, 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırmayı başardı.

Fiat Ducato yaklaşık 40 yıl önce, önden çekiş, yüksek yükleme kapasitesi ve çok yönlü kullanım özellikleri ile büyük hacimli van segmentinde devrim yarattı. Ducato, sahip olduğu niteliklerle zaman içinde, sınıfında bir referans noktası olarak Fiat tarafından geliştirilmeye devam etti. Yıllar içerisinde 10 bin adedin üzerinde versiyonuyla 80’in üzerinde ülkede satılan bir trend belirleyici oldu.

Fiat Ducato

İLK ÜRETİM TEHSİSİ

Farklı gövde tipleri ve şasisiyle Fiat Ducato, Avrupa’da başta karavan olmak üzere özel amaçlı araçlar için her zaman öncelikli tercih oldu. Ducato’nun üretimi 1981 yılında Val di Sangro’da bulunan Sevel’deki üretim hattında (Società Europea Veicoli Leggeri - Avrupa Hafif Araçlar Topluluğu) başladı. Roma’nın doğusunda yer alan Chieti eyaletindeki Atessa’daki tesis orta ve büyük van üreten dünyanın en büyük fabrikası ve aynı zamanda 6 binin üzerinde çalışanıyla, İtalya’da pandemiden kaynaklanan kısıtlamalarını takiben, tamamen güvenli bir ortamda yeniden açılan ilk üretim tesisi oldu.

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SIFIR EMİSYON

Fiat Ducato, tanıtıldığı günden bu yana sağlamlığı ve güvenilirliği ile kullanıcıların gönlünü kazandı. Ticaretin profesyonelleri, ilk nesilden bu yana Ducato’yu sadece bu nedenle değil, aynı zamanda çok yönlü ve kolay kullanım özellikleri nedeniyle de tercih ettiler. Yeni ticari araç konseptinin öncüsü olan Fiat Ducato, 3 milyon adedin üzerinde satış rakamlarıyla segmentinin tartışmasız lideri oldu. Avrupa genelindeki profesyoneller tarafından takdir edilen tüm özellikleri, Ducato’nun tamamen elektrikli versiyonuyla sıfır emisyona doğru tamamen yeni bir yolculuğa dönüşecek. Fiat Professional’ın yüksek kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan elektrikli Ducato, geleneksel Ducato ile aynı yük hacimlerine (10 m3’ten 17 m3’e kadar) ve 1.950 kg’a varan pazardaki en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip. 230 ile 360 km arasında değişen elektrikli sürüş menzilini beraberinde getiren farklı batarya seçenekleri farklı profesyonellerin beklentilerini karşılamaya devam edecek.

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TATİLCİLERE ÖZEL

2014 yılından beri kendi segmentinde lider ve 2020 yılında en çok satan ticari araç olan Ducato, 13 Avrupa pazarının büyük hacimli van segmentinde lider ve özel karavan altyapısı ile geliştirilen tek model. Son on yılda Avrupa’da 500 bin aile; geçtiğimiz sene tamamen steril bir ortamda seyahat/ tatil için Fiat Ducato’yu tercih etti. Zengin gövde çeşitliliği, köşeli düz hatlı bagaj bölmesi, güçlü- verimli motorları ve otomobil benzeri sürüş özelliklerine sahip olan Ducato karavan, hem alt yapı hem de yaşam alanı açısından mümkün olan en iyi çözümleri sunmak üzere Avrupa’nın en büyük karavan üreticileri ile birlikte tasarlandı. Fiat Ducato karavan; pandemide tatil, macera ve özgürlüğü güvenle yaşamak için ideal bir seçim olarak öne çıkmaya devam ediyor.

SINIFININ EN VERİMLİSİ

Ducato ülkemizde van, kamyonet ve minibüs modelleri ile satışa sunuluyor. Fiat Professional Ailesi’nin güçlü üyesi, Euro6d’ye uygun 140 HP ve 160 HP güçlerindeki iki çevreci motor seçeneği ve manuel şanzımanın yanı sıra tork konvertörlü 9 ileri otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Fiat Ducato her işe uygun çözümler sunarken, kullanıcısına işletme avantajı, yolcularına konfor sağlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında kusursuz olan Ducato, sınıfının en iyi yükleme hacmiyle de tercih sebebi olmayı sürdürüyor. Ducato Van, 8 m3’ten 17 m3’e kadar 5 farklı hacim, kamyonet modeli ise 2.8 m’den 4.2 metreye kadar kasa uzunluklarına sahip 5 farklı alternatif ile satın alınabiliyor. Fiat Ducato Minibüs 16+1 personel taşıma, okul servisleri ise Delux ve Technolux donanım seviyeleri seçenekleriyle; yine servislere yönelik 19+1 ve 20+1 seçenekleri ise City donanımı ile tercih edilebiliyor.

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GLOBAL BAŞARI

Ducato’nun yeni rekoru, Avrupa pazarındaki başarısının teyidi niteliğini taşıyor. Fiat Professional’ın pazardaki 40 yıllık temsilcisi aynı zamanda Rusya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avustralya’da da en çok tercih edilen araç olmayı sürdürüyor. Fiat Ducato, “Dünya Vanı” sıfatıyla Kuzey Amerika’da RAM ProMaster olmak üzere şu an için 80’in üzerinde ülkede satışa sunuluyor.


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