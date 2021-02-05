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Fiat Ducato ikinci kez makyajlanıyor!

05.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Fiat Ducato ikinci kez makyajlanıyor!

Piyasada geçirilen yaklaşık 15 yıl, hemen hemen her modern araç için fazlasıyla yeterli olacaktı. Ancak Fiat böyle düşünmüyor. Marka Ducato’yu ikinci kez makyajlıyor.

İlk bakışta araçta herhangi bir değişim görülmeyebilir. Ancak dikkatli bakıldığında modelin ön ucu kamuflaj ile kapatılmış. Zaten makyaj ile birlikte ufak değişimlerin olacağını biliyoruz.

TASARIMDA FARKLAR NELER?

Değişim olarak ön tampon ve ızgara göze çarpıyor. Yan bölümde önemli bir değişim göze çarpmazken, arka bölümde de kayda değer bir değişiklik sunulmamış.

BÜYÜK DEĞİŞİMLER KOKPİTTE OLACAK!

Dış tasarımda fazla bir değişim olmasa da iç mekanda önemli değişimler bekleniyor. Özellikle yeni tasarıma sahip gösterge paneli ve kokpit detayları modelin iç mekanını modern kılacak. Orta konsolda ise markanın daha büyük ekranlarını göreceğiz. Multimedya ekranının daha akıllı teknolojilerle sunulması muhtemel görünüyor. Yeni döşemelerde otomobilde sunulacak diğer detaylardan.

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Motor ailesinin yenilenmesi şu an için muhtemel görünüyor. Ancak bu ailenin detayları hakkında bir bilgi yer almıyor. En önemlisi modelde yer alacak ve 300 kilometre menzil

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