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Fiat Egea fiyatları ne kadar? Fiat Egea 2021 fiyat listesi

07.03.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Fiat Egea fiyatları ne kadar? Fiat Egea 2021 fiyat listesi

Tofaş tarafından üretilip bütün dünyaya ihraç edilen Fiat - Egea'lar Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek kullanılıyor. 2015 yılından beri kullanımda olan Egea'lar, 2020'nin son çeyreğinde bir makyaj operasyonu geçirdi ve serinin içine Cross ismi verilen yeni bir donanım paketi eklendi.

Tofaş, 1.2 milyon dolarlık bir yatırımla Egea serisini hayata geçirdi ve Avrupa pazarlarınada Tipo ismi ile satışa sundu. Tofaş tarafından üretilen ve Fiat markasıyla satışa sunulan Fiat Egea'ların 2021 fiyatları açıklandı.

EGEA MODELLERİ

Yerli üretim Fiat Egea'lar 4 farklı ana modelden oluşuyor. Cross, Sedan, Hatchback ve Station Wagon seçenekleri olan Egea'lar her bütçeden kullanıcılara hitap ediyor.

EGEA CROSS FİYATLARI

Egea Cross'lar Street, Urban ve Lounge seçeneklerinden oluşuyor.

Street modelleri 156.900 Türk Lirası ile giriş fiyatını belirliyor.

Urban modelleri 164.900 Türk Lirası'ndan başlıyor.

Serinin en üst modeli olan Lounge ise 180.900 Türk Lirası ile açılış yapıyor.

cross

EGEA SEDAN FİYATLARI

Sedan serisinin gövdeleri de Cross serisi ile benzer.

Sedan Easy'ler 132.900 Türk Lirası'ndan başlıyor.

Sedan Urban'lar 153.900 Türk Lirası'ndan başlıyor.

Sedan Lounge'lar 169.900 Türk Lirası'ndan başlıyor.

sedan

EGEA HATCHBACK FİYATLARI

Hatchback Street modelleri 152.900 Türk Lirası ile açılış yapıyor.

Hatchback Urban modelleri 160.900 Türk Lirası'nı açılış fiyatı olarak belirliyor.

Hatchback Lounge modelleri ise 176.900 Türk Lirası'ndan başlıyor.

EGEA STATION WAGON FİYATLARI

Station Wagon Street modellerinin açılış fiyatı 188.900 Türk Lirası.

Station Wagon Urban modelleri 188.900 Türk Lirası'ndan başlıyor.

Station Wagon Lounge modelleri ise açılışını 204.900 Türk Lirası'ndan yapıyor.

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Tofaş

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