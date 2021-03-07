Fiat Fiorino 2021 fiyatları ne kadar? 116.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

Sıfır ticari araç modellerinde öne çıkan modellerden biri olan Fiat Fiorino, 2021 yılında çıkan son modeli ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ticari araç almak isteyen birçok vatandaşın fiyatlarını merak ettiği 2021 Fiat Fiorino fiyatları haberimizde!

Fiat Fiorino 2021 Fiyatları

2021 Fiat Fiorino, hem benzinli, dizel ve LPG özellikli üç seçeneği ile satışa sunuluyor. Özellikle yakıt tüketimi konusunda dizel motorlarla aynı seviyede bir tüketim sağlamak isteyen kullanıcılar arasında dikkat çeken bir model olarak yer alır. 2021 sıfır araç fiyatlarının artmasıyla beraber özellikleri bakımından Fiat Fiorino, hala alınabilecek en iyi ticari araçlar arasında olma özelliğini koruyor. 116.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Fiorino 2021 Özellikleri

2021 Fiat Fiorino, aracınız tam dolu olduğunda bile yokuş kalkış sistemi sayesinde çevik bir kalkış yapmanıza imkan tanıyor. Hill Holder siz fren yapmasanız bile, aracı birkaç saniye için durdurur.

2021 Fiat Fiorino Tavsiye Edilen Liste Fiyatları

2021 Fiat Fiorino Pop 1.4 Fire 77 HP Benzinli – 136.900 TL

2021 Fiat Fiorino Pop 1.4 EKO LPG 77 HP Benzin/LPG – 139.900 TL

2021 Fiat Fiorino Pop 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 157.900 TL

2021 Fiat Fiorino Safeline 1.4 Fire 77 HP Benzin – 142.900 TL

2021 Fiat Fiorino Safeline 1.4 EKO LPG 77 HP Benzin/LPG – 145.900 TL

2021 Fiat Fiorino Safeline 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 163.900 TL

2021 Fiat Fiorino Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 167.900 TL

2021 Fiat Fiorino Premio 1.4 Fire 77 HP Benzin – 148.900 TL

2021 Fiat Fiorino Premio 1.4 EKO LPG 77 HP Benzin/LPG – 151.900 TL

2021 Fiat Fiorino Premio 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 169.900 TL