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Fiat Fiorino ilk kez kameralara yakalandı

10.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Fiat Fiorino ilk kez kameralara yakalandı

Markanın en çok satan modellerinden olan Fiorino, geçtiğimiz yıllarda en çok satan hafif ticariler listesinde dördüncü sırada yer almıştı. Bu başarısını devam ettirmek için marka Fiorino modelini yeniliyor.

Stellantis olarak yeni bir grupta yer alan marka başarısını daha da ileriye taşımak için modeli yenileme çalışmalarına başlamış. Yan camlara kadar kamuflaj ile kaplanmış araç ön yüzde önemli değişimler sunabilir. Fiorino eski nesilden farklı olarak daha da dinamik görünecek. 2016 yılında makyajlanan model, şimdilerde ise tamamen elden geçmeyi bekliyor.

MODERN DONANIMLAR

Fiat Fiorino, Combi ve Cargo olarak iki karoserde uzunca bir süre satılıyordu. Modelde motor seçeneği olarak ise 1.4 litrelik benzinli, 1.3 L Multijet ve 1.4 L EKO üniteler sunuluyordu. Bu motor seçeneklerinin yeni modelde de korunması gündemde. Ayrıca modelde konforu arttırmak için daha modern donanımlar bize sunulacak.

YENİ FIORINO NE ZAMAN GELECEK?

Yeni Fiat Fiorino'nun 2021 yılı içerisinde gelmesi bekleniyor.

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