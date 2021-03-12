Fiat Panda fiyat listesi açıklandı | İşte Urban ve Cross 4x4 fiyatları

Fiat Panda Cross aracının tasarım özellikler arasında gövde rengi tamponlar öne çıkıyor. Sürüş modu seçici özelliği ile son dönemlerin en çok tercih edilen Fiat Panda Cross'un 2021 fiyatı belli oldu. İşte, Uran ve Cross 4x4 arçalarının 2021 fiyatı!

FİAT URBAN VE CROSS NE KADAR?

Önden çekişli özelliği ile Fiat Urban aracı 2021 fiyatı 164.900TL'den başlıyor. 45lt yakıt deposu olan Urban eşsiz bir yolcululuk deneyimi sunuyor.

Fiat Egea Cross 2021 satış fiyatı ise 216.900TL olarak belirlendi. Yeni tasarımı ile dikkat çeken Egea Cross elmas kesimli jantları ile kendini gösteriyor.



