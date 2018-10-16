Fiat Professional'dan Roadshow'a özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, ekim sonuna kadar 8 ili kapsayacak bir Roadshow'u hayata geçiriyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin'den start alan etkinlik, 31 Ekim'e kadar sırasıyla Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Adana ve Antalya’ya uğrayacak. Etkinlik kapsamında test sürüşü gerçekleştiren katılımcılara, tüm Fiat Professional modellerinde, markanın mevcut kampanyalarına ilaveten aktiviteye özel bir indirim fırsatı sunuluyor.

Fiat Professional Ailesi’nin başarılı üyeleri, Roadshow kapsamında Türkiye’deki birçok farklı noktaya uğrayarak, ticaretin ustalarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında Fiat’ın ticari ürün gamında, mevcut kampanyalara ek olarak ayrıca özel bir kampanya da hayata geçiriliyor. Anadolu’nun farklı illerindeki Fiat bayileri ile birlikte gerçekleştirilen aktivitede; Fiat Ducato Van Maxi, Doblo Cargo Plus Maxi XL ve Ducato Kamyonet 4200L sergileniyor.

Fiat Professional’ın Roadshow’unda, markanın pikap pazarındaki temsilcisi Fullback ve Tofaş fabrikasında üretilen Doblo’nun 1,4 litrelik benzinli Fire motor seçeneği ile test sürüşü yapma imkânı da sunuluyor. Ekonomik olduğu kadar teknoloji ve güvenlik özellikleriyle de dikkati çeken Fiat Doblo, konfor seviyesiyle binek otomobilleri, 100 kilometrede ortalama 7.4 litrelik yakıt tüketimiyle de dizelleri aratmıyor.