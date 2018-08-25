Fiat Yol Arkadaşım Connect artık Doblo ve Fiorino’da

İSTANBUL (AA) - Fiat, araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla ticari araçlar dünyasında da müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlantı teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sunarak Türkiye'de hafif ticari araçlar sınıfında bir ilki gerçekleştiriyor.

Tofaş bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması Fiat Doblo ve Fiat Fiorino kullanıcılarına bu sınıftaki ilk uzaktan erişim teknolojisini sunuyor. Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Fiat Yol Arkadaşım uygulaması aracılığıyla kullanılabileceği gibi "yolarkadasim.fiat.com.tr" web sitesi üzerinden de erişime açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve ürünü müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiklerini belirterek, altyapı yönetimi ve ürün geliştirmesinin Tofaş Ar-Ge ekibi öncülüğünde gerçekleştirildiğini, yazılımda ise Comodif firmasından destek alındığını kaydetti.