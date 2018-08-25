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Fiat Yol Arkadaşım Connect artık Doblo ve Fiorino’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Fiat, araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla ticari araçlar dünyasında da müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat, araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla ticari araçlar dünyasında da müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlantı teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sunarak Türkiye'de hafif ticari araçlar sınıfında bir ilki gerçekleştiriyor.

Tofaş bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması Fiat Doblo ve Fiat Fiorino kullanıcılarına bu sınıftaki ilk uzaktan erişim teknolojisini sunuyor. Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Fiat Yol Arkadaşım uygulaması aracılığıyla kullanılabileceği gibi "yolarkadasim.fiat.com.tr" web sitesi üzerinden de erişime açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve ürünü müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiklerini belirterek, altyapı yönetimi ve ürün geliştirmesinin Tofaş Ar-Ge ekibi öncülüğünde gerçekleştirildiğini, yazılımda ise Comodif firmasından destek alındığını kaydetti.

Mevcut Fiat Yol Arkadaşım platformuna entegre edilen teknolojinin, otomobile takılan Connect cihazıyla aktif hale geldiğini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

“Fiat markası olarak sadece ürünlerimizle değil müşteriye verdiğimiz hizmetlerle de değer yaratmayı hedefliyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect’i ilk olarak, Nisan 2018’de tüm Egea model ailesi araç sahiplerimize sunduk. Bu teknolojiden artık kendi sınıflarının güçlü modelleri Doblo ve Fiorino sahipleri de faydalanabilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması 2018 model Doblo ya da Fiorino satın alan müşterilerimize sunulduğu gibi, Eylül 20018 itibariyle 2007’den bu yana üretilen tüm Fiorino modelleriyle, 2014 yılından bu yana üretilmiş tüm Doblo modelleri için de satın alınabilecek. Ülkemizde kendi sınıfında ilk ve tek olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve şebeke bağlantısı dahil 690 TL fiyatla satışa sunuyoruz. Hafif ticari ürünlerimizde de sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect hizmeti ile bu sınıfta ilk ve tek olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunuyor. Doblo ve Fiorino modelleriyle birlikte devreye alınan tüzel kişilik hesabı, yolculuk silme ve aynı anda birden fazla araç yönetimi fonksiyonları da Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Yol Arkadaşım Connect ticari araç

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