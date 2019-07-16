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Fiat'tan Samsun'da güvenli sürüş etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Fiat Motor Sporları'nın düzenlediği ve PowerApp'in desteklediği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin yeni durağı Samsun oldu

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları'nın düzenlediği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Samsun'da düzenlendi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Samsun Atatürk Stadı çevresinde hazırlanan özel bir parkurda gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 120 kişi katıldı.

Fiat Egea Sedan'ın motor sporlarında kullanılan 1,6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonu ile slalom yarışına katılanlar, aktivite sonunda podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Bölge Müdürü Gani Şeren ve Birmot Samsun yetkililerinden aldı.

"Egea Seni Piste Çağırıyor" organizasyonunda Fiat’ın "Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı" fikrinden yola çıkarak fiziksel engelli bireyler için özel olarak hazırlanan otomobili de ilgi gördü. Etkinliğe katılan Samsunlu engelli bireyler, Fiat Motor Sporları tarafından geliştirilen engelli yarış otomobili ile güvenli sürüşün inceliklerini öğrenip parkurda yer almanın keyfini çıkarttı.

Renkli görüntülere sahne olan, en güçlü müzik platformlarından PowerApp'in destek verdiği aktivitede yakınlarına eşlik edenler de Fiat tarafından kurulan servis alanında etkinliği izleyerek keyifli vakit geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Egea Seni Piste Çağırıyor Fiat Motor Sporları

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