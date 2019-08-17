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Fiat’tan tüketiciye ÖTV desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Fiat, devreye aldığı kampanyalarla ağustosta da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Fiat, ağustos sonuna kadar geçerli olacak satış kampanyası kapsamında, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinden Egea Ailesi ve Panda modellerinde 13 bin TL’ye varan ÖTV desteği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, devreye aldığı kampanyalarla ağustosta da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor.

Ay boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea ile Panda’da sunulan ÖTV desteği, tercihini bu modellerden yana kullanmak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

Şehir için kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkati çeken Fiat Panda hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle 69 bin 900 TL’den, Egea Sedan ise 72 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Egea Ailesi’nde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması da hediye ediliyor.

Fiat, teknoloji ve tasarımı herkes için ulaşılır kılma iddiasını ÖTV teşvikinin bittiği bu dönemde de koruyor. Ayrıca, Egea Ailesi için sunulan diğer fırsatlar kapsamında ay boyunca alınacak otomatik şanzımanlı versiyonlar düz vites fiyatına satışa sunulmaya devam ediyor.

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