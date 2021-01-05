Fibabanka müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

Türkiye genelinde 52 şubesi ve toplam 1600 çalışanıyla ülkemizin büyüyen değerlerinden biri olan Fibabanka, kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında çalışmalarıyla dikkatleri çekiyor. Müşterilerinin memnuniyeti için gerek şubelerinde, gerek internet ve telefon bankacılığında hizmetlerini sürdürüyor. Fibabanka dijitalleşme vizyonuyla, bankacılık anlayışıyla, işini severek yapan çalışanlarıyla müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak için çağın ihtiyaçlarını yakalıyor. Fibabanka bu amaçla servis ve hizmetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve her türlü bankacılık işleminizi yapabileceğiniz olanakları sizlerin hizmetine sunuyor. Fibabanka’nın bu büyüme ve kaliteli bir hizmet hedefine yönelik çalışmaları müşterilerinin iletişim ağı tercihlerinde de öne çıkıyor. Gelişim ve değişim için müşterilerinden gelecek geri dönüşlere oldukça değer veren Fibabanka, internet, telefon ve mobil bankacılık hizmetlerini de geliştirmeyi sürdürüyor. İhtiyaçlarınıza uygun bankacılık hizmetleri hakkında iletişim bilgisine bu yazıdan ulaşabilir, Fibabanka için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim numaralarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Fibabanka çağrı merkezi, Fibabanka şikayet hattı ve Fibabanka kredi telefon numarası gibi bilgiler…
Fibabanka, müşteri hizmetleri servisini her geçen gün geliştirerek yeni bir banka olmasının bütün güçlüklerini müşterileriyle birlikte aşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda müşterilerinden gelecek sorulara, önerilere, şikayetlere ve geri dönüşlere oldukça önem veriyor. "Anlarız hızla, çözeriz hızla" misyonu doğrultusunda hızlı bir bankacılık deneyimini de vadeden Fibabanka ile işlemlerinizi kısa sürede sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda Fibabanka’ya dair bütün işlemlerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim numaraları ve iletişim kanallarına dair seçeneklere ulaşabilirsiniz. İşte Fibabanka müşteri telefon bilgisi ve iletişim detayları…
Fibabanka ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak, Fibabanka müşterisiyseniz bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek ya da soru, öneri ve şikayetlerinizi iletmek için Fibabanka müşteri hizmetleri numarasını 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz.
Fibabanka çağrı merkezi numaraları 444 88 88 veya 0850 222 77 77’yi dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.
Fibabanka telefon numarasını arayarak sesli yanıt sistemini de kullanabilir, müşteri temsilcisine bağlanmadan işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.
Fibabanka iletişim formunu doldurarak görüşlerinizle Fibabanka hizmetlerinin daha fazla gelişmesine katkıda bulunabilir, merak ettiğiniz konularda geri dönüşler alabilirsiniz.
Fibabanka iletişim formunu doldurmak için fibabanka.com.tr adresinden iletişim bilgilerinizle beraber mesajınızı girebilirsiniz.
Fibabanka iletişim formu için TIKLAYINIZ!
Fibabanka Müşteri İhbar Formu Nasıl Doldurulur?
Fibabanka’nın çalışanlarından, müşterilerinden ya da 3. şahıslardan kaynaklı dolandırıcılık, suistimal gibi konularla ilgili şikayetlerinizi Fibabanka’ya müşteri ihbar formunu doldurarak iletebilirsiniz. Doldurduğunuz ihbar formlarında bilgileriniz gizliliğini koruyacaktır.
Fibabanka müşteri ihbar formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!
Fibabanka’nın adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine Fibabanka internet sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Adresinizi girerek şube ve ATM haritasında size en yakın şube ve ATM’leri bulmanız mümkündür.
Fibabanka size en yakın şube iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Fibabanka genel müdürlük adres bilgileri şöyledir:
Fibabanka’yı sosyal medyada da takip ederek bankanıza dair bütün yeniliklerden ve kampanyalardan her an her yerde haberdar olabilirsiniz.
Fibabanka’yı YouTube’da ve Facebook’ta Fibabanka, Instagram’da ve Twitter’da fibabanka kullanıcı adlarıyla takip edebilirsiniz.
Fibabanka’nın son teknolojinin imkânlarıyla geliştirilmiş internet ve mobil bankacılık fırsatlarını yakından inceleyebilirsiniz.
Fibabanka internet bankacılığını kullanarak pek çok işlemi şube ve ATM’lere gitmeden, telefon bankacılığını kullanmadan hızla ve rahatlıkla halledebilirsiniz. fibabanka.com.tr web adresini kullanarak yapabileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:
Fibabanka web adresi fibabanka.com.tr üzerinde yer alan canlı sohbet seçeneği Fi'Bot'a Sor ile internet ya da telefon bankacılığında işlemlerinizi gerçekleştirmeden canlı sohbet seçeneğiyle sorularınızı iletebilirsiniz.
Daha hızlı ve daha rahat bir sohbet seçeneği ile sorularınıza yanıt bulmanız Fi'Bot'a Sor ile mümkündür.
Fibabanka mobil bankacılık uygulaması ile bütün bankacılık işlemlerinizi cebinizden halledebilirsiniz.
Zaman kaybı olmadan, şube ve ATM’lere gitmeden, her an kullanışlı bir uygulama ile bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Fibabanka mobil bankacılık uygulamasını App Store, Google Play Store veya App Gallery’den indirebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra TC kimlik numaranız, müşteri numaranız ya da kart bilgileriniz ile mobil şifrenizi belirleyerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz.
Fibabanka mobil bankacılık ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:
Okuyucu Yorumları 0 yorum