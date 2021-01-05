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Fibabanka müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

05.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Fibabanka müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

İçindekiler

  • Fibabanka İletişim Bilgileri
  • Fibabanka Müşteri Hizmetleri
  • Fibabanka İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
  • Fibabanka En Yakın Şube Bilgileri
  • Fibabanka Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
  • Fibabanka Sosyal Medya Hesapları
  • Fibabanka Dijital İşlem Kanalları
  • Fibabanka İnternet Bankacılığı
  • Fi'Bot'a Sor Canlı Sohbet Hattı
  • Fibabanka Mobil Bankacılık

Fiba Grup bünyesinde 2010 yılında kurulan Fibabanka, gelişen teknolojinin olanaklarını kullanarak müşterilerinin memnuniyeti için durmaksızın çalışıyor. “Anlarız hızla, çözeriz hızla” misyonuyla hareket ederek büyüyen Fibabanka, geçen on yıl içinde Türkiye’de toplam 52 şubeye ulaştı. İhtiyaç duyabileceğiniz Fibabanka müşteri hizmetleri ve iletişim bilgilerini bu yazıda derledik.

Türkiye genelinde 52 şubesi ve toplam 1600 çalışanıyla ülkemizin büyüyen değerlerinden biri olan Fibabanka, kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında çalışmalarıyla dikkatleri çekiyor. Müşterilerinin memnuniyeti için gerek şubelerinde, gerek internet ve telefon bankacılığında hizmetlerini sürdürüyor. Fibabanka dijitalleşme vizyonuyla, bankacılık anlayışıyla, işini severek yapan çalışanlarıyla müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak için çağın ihtiyaçlarını yakalıyor. Fibabanka bu amaçla servis ve hizmetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve her türlü bankacılık işleminizi yapabileceğiniz olanakları sizlerin hizmetine sunuyor. Fibabanka’nın bu büyüme ve kaliteli bir hizmet hedefine yönelik çalışmaları müşterilerinin iletişim ağı tercihlerinde de öne çıkıyor. Gelişim ve değişim için müşterilerinden gelecek geri dönüşlere oldukça değer veren Fibabanka, internet, telefon ve mobil bankacılık hizmetlerini de geliştirmeyi sürdürüyor. İhtiyaçlarınıza uygun bankacılık hizmetleri hakkında iletişim bilgisine bu yazıdan ulaşabilir, Fibabanka için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim numaralarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Fibabanka çağrı merkezi, Fibabanka şikayet hattı ve Fibabanka kredi telefon numarası gibi bilgiler…

Fibabanka İletişim Bilgileri

Fibabanka, müşteri hizmetleri servisini her geçen gün geliştirerek yeni bir banka olmasının bütün güçlüklerini müşterileriyle birlikte aşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda müşterilerinden gelecek sorulara, önerilere, şikayetlere ve geri dönüşlere oldukça önem veriyor. "Anlarız hızla, çözeriz hızla" misyonu doğrultusunda hızlı bir bankacılık deneyimini de vadeden Fibabanka ile işlemlerinizi kısa sürede sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda Fibabanka’ya dair bütün işlemlerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim numaraları ve iletişim kanallarına dair seçeneklere ulaşabilirsiniz. İşte Fibabanka müşteri telefon bilgisi ve iletişim detayları…

Fibabanka Müşteri Hizmetleri

Fibabanka ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak, Fibabanka müşterisiyseniz bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek ya da soru, öneri ve şikayetlerinizi iletmek için Fibabanka müşteri hizmetleri numarasını 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz.

Fibabanka çağrı merkezi numaraları 444 88 88 veya 0850 222 77 77’yi dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Fibabanka telefon numarasını arayarak sesli yanıt sistemini de kullanabilir, müşteri temsilcisine bağlanmadan işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Fibabanka iletişim formunu doldurarak görüşlerinizle Fibabanka hizmetlerinin daha fazla gelişmesine katkıda bulunabilir, merak ettiğiniz konularda geri dönüşler alabilirsiniz.

Fibabanka iletişim formunu doldurmak için fibabanka.com.tr adresinden iletişim bilgilerinizle beraber mesajınızı girebilirsiniz.

Fibabanka iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Fibabanka Müşteri İhbar Formu Nasıl Doldurulur?
Fibabanka’nın çalışanlarından, müşterilerinden ya da 3. şahıslardan kaynaklı dolandırıcılık, suistimal gibi konularla ilgili şikayetlerinizi Fibabanka’ya müşteri ihbar formunu doldurarak iletebilirsiniz. Doldurduğunuz ihbar formlarında bilgileriniz gizliliğini koruyacaktır.

Fibabanka müşteri ihbar formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

Fibabanka En Yakın Şube Bilgileri

Fibabanka’nın adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine Fibabanka internet sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Adresinizi girerek şube ve ATM haritasında size en yakın şube ve ATM’leri bulmanız mümkündür.

Fibabanka size en yakın şube iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Fibabanka Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Fibabanka genel müdürlük adres bilgileri şöyledir:

  • Fibabanka genel müdürlük adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul
  • Fibabanka genel müdürlük telefon numarası: (0212) 381 82 82
  • Fibabanka genel müdürlük faks numarası: (0212) 258 37 78

Fibabanka Sosyal Medya Hesapları

Fibabanka’yı sosyal medyada da takip ederek bankanıza dair bütün yeniliklerden ve kampanyalardan her an her yerde haberdar olabilirsiniz.

Fibabanka’yı YouTube’da ve Facebook’ta Fibabanka, Instagram’da ve Twitter’da fibabanka kullanıcı adlarıyla takip edebilirsiniz.

Fibabanka Dijital İşlem Kanalları

Fibabanka’nın son teknolojinin imkânlarıyla geliştirilmiş internet ve mobil bankacılık fırsatlarını yakından inceleyebilirsiniz.

Fibabanka İnternet Bankacılığı

Fibabanka internet bankacılığını kullanarak pek çok işlemi şube ve ATM’lere gitmeden, telefon bankacılığını kullanmadan hızla ve rahatlıkla halledebilirsiniz. fibabanka.com.tr web adresini kullanarak yapabileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Bireysel, KOBİ, kurumsal/ticari ve tarım gibi kendinize uygun bankacılık işlemlerini internet şube üyeliğinizi oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bireysel, KOBİ, kurumsal/ticari ve tarım bankacılığıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
  • Özel bankacılık ürün ve hizmetlerini inceleyebilir, 444 48 44 Özel Bankacılık Hizmet Hattı’nı arayarak uzman müşteri temsilcilerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
  • Şube ve ATM haritası ile size en yakın şube ve ATM’lere dair bilgileri bulabilirsiniz.
  • Fibabanka'nın bireysel ya da kurumsal müşterisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Kiraz Hesap hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir, Kiraz Hesap açma işlemini yapabilirsiniz.
  • Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • Yatırım yapmak istiyorsanız yatırım olanakları ve önerilerine göz atabilirsiniz.
  • Fibabanka hakkında duyuru ve haberlere ulaşabilirsiniz.
  • Fibabanka insan kaynakları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Her türlü hesap işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Her türlü ödeme, EFT, havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sözleşme ile formları, faiz, ücret ve komisyonları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
  • Fibabanka kampanyalarını inceleyebilirsiniz.
  • Fi'Bot'a sor canlı sohbet seçeneğiyle web sitesi üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.

Fi'Bot'a Sor Canlı Sohbet Hattı

Fibabanka web adresi fibabanka.com.tr üzerinde yer alan canlı sohbet seçeneği Fi'Bot'a Sor ile internet ya da telefon bankacılığında işlemlerinizi gerçekleştirmeden canlı sohbet seçeneğiyle sorularınızı iletebilirsiniz.

Daha hızlı ve daha rahat bir sohbet seçeneği ile sorularınıza yanıt bulmanız Fi'Bot'a Sor ile mümkündür.

Fibabanka Mobil Bankacılık

Fibabanka mobil bankacılık uygulaması ile bütün bankacılık işlemlerinizi cebinizden halledebilirsiniz.

Zaman kaybı olmadan, şube ve ATM’lere gitmeden, her an kullanışlı bir uygulama ile bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka mobil bankacılık uygulamasını App Store, Google Play Store veya App Gallery’den indirebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra TC kimlik numaranız, müşteri numaranız ya da kart bilgileriniz ile mobil şifrenizi belirleyerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Fibabanka mobil bankacılık ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Hesap açılışı, vadeli, vadesiz hesap işlemlerini yapabilirsiniz.
  • Para transferi, EFT, havale ve her türlü fatura, kredi ve ödeme işlemini yapabilirsiniz.
  • Kredi ve kredi kartı gibi yeni başvuruları yapabilirsiniz.
  • Kredi kartı işlemlerini gözlemleyebilirsiniz.
  • Adresinize en yakın ATM ve şube bulma işlemini yapabilirsiniz.
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