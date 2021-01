Fibabanka müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

Türkiye genelinde 52 şubesi ve toplam 1600 çalışanıyla ülkemizin büyüyen değerlerinden biri olan Fibabanka, kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında çalışmalarıyla dikkatleri çekiyor. Müşterilerinin memnuniyeti için gerek şubelerinde, gerek internet ve telefon bankacılığında hizmetlerini sürdürüyor. Fibabanka dijitalleşme vizyonuyla, bankacılık anlayışıyla, işini severek yapan çalışanlarıyla müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak için çağın ihtiyaçlarını yakalıyor. Fibabanka bu amaçla servis ve hizmetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve her türlü bankacılık işleminizi yapabileceğiniz olanakları sizlerin hizmetine sunuyor. Fibabanka’nın bu büyüme ve kaliteli bir hizmet hedefine yönelik çalışmaları müşterilerinin iletişim ağı tercihlerinde de öne çıkıyor. Gelişim ve değişim için müşterilerinden gelecek geri dönüşlere oldukça değer veren Fibabanka, internet, telefon ve mobil bankacılık hizmetlerini de geliştirmeyi sürdürüyor. İhtiyaçlarınıza uygun bankacılık hizmetleri hakkında iletişim bilgisine bu yazıdan ulaşabilir, Fibabanka için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim numaralarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Fibabanka çağrı merkezi, Fibabanka şikayet hattı ve Fibabanka kredi telefon numarası gibi bilgiler…

Fibabanka, müşteri hizmetleri servisini her geçen gün geliştirerek yeni bir banka olmasının bütün güçlüklerini müşterileriyle birlikte aşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda müşterilerinden gelecek sorulara, önerilere, şikayetlere ve geri dönüşlere oldukça önem veriyor. "Anlarız hızla, çözeriz hızla" misyonu doğrultusunda hızlı bir bankacılık deneyimini de vadeden Fibabanka ile işlemlerinizi kısa sürede sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda Fibabanka’ya dair bütün işlemlerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim numaraları ve iletişim kanallarına dair seçeneklere ulaşabilirsiniz. İşte Fibabanka müşteri telefon bilgisi ve iletişim detayları…

Fibabanka Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Fibabanka genel müdürlük adres bilgileri şöyledir:

Fibabanka genel müdürlük adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul

Fibabanka genel müdürlük telefon numarası: (0212) 381 82 82

Fibabanka genel müdürlük faks numarası: (0212) 258 37 78

Fibabanka Sosyal Medya Hesapları

Fibabanka’yı sosyal medyada da takip ederek bankanıza dair bütün yeniliklerden ve kampanyalardan her an her yerde haberdar olabilirsiniz.

Fibabanka’yı YouTube’da ve Facebook’ta Fibabanka, Instagram’da ve Twitter’da fibabanka kullanıcı adlarıyla takip edebilirsiniz.

Fibabanka Dijital İşlem Kanalları

Fibabanka’nın son teknolojinin imkânlarıyla geliştirilmiş internet ve mobil bankacılık fırsatlarını yakından inceleyebilirsiniz.

Fibabanka İnternet Bankacılığı

Fibabanka internet bankacılığını kullanarak pek çok işlemi şube ve ATM’lere gitmeden, telefon bankacılığını kullanmadan hızla ve rahatlıkla halledebilirsiniz. fibabanka.com.tr web adresini kullanarak yapabileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:

Bireysel, KOBİ, kurumsal/ticari ve tarım gibi kendinize uygun bankacılık işlemlerini internet şube üyeliğinizi oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel, KOBİ, kurumsal/ticari ve tarım bankacılığıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Özel bankacılık ürün ve hizmetlerini inceleyebilir, 444 48 44 Özel Bankacılık Hizmet Hattı’nı arayarak uzman müşteri temsilcilerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şube ve ATM haritası ile size en yakın şube ve ATM’lere dair bilgileri bulabilirsiniz.

Fibabanka'nın bireysel ya da kurumsal müşterisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kiraz Hesap hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir, Kiraz Hesap açma işlemini yapabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yatırım yapmak istiyorsanız yatırım olanakları ve önerilerine göz atabilirsiniz.

Fibabanka hakkında duyuru ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Fibabanka insan kaynakları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Her türlü hesap işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Her türlü ödeme, EFT, havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sözleşme ile formları, faiz, ücret ve komisyonları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Fibabanka kampanyalarını inceleyebilirsiniz.

Fi'Bot'a sor canlı sohbet seçeneğiyle web sitesi üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.

Fi'Bot'a Sor Canlı Sohbet Hattı

Fibabanka web adresi fibabanka.com.tr üzerinde yer alan canlı sohbet seçeneği Fi'Bot'a Sor ile internet ya da telefon bankacılığında işlemlerinizi gerçekleştirmeden canlı sohbet seçeneğiyle sorularınızı iletebilirsiniz.

Daha hızlı ve daha rahat bir sohbet seçeneği ile sorularınıza yanıt bulmanız Fi'Bot'a Sor ile mümkündür.