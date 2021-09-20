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Fiber interneti unutun: Lazer internet geliyor!

20.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz daha adını yeni yeni duymaya başladığımız lazer internet projesi, tüketicilere fiber internete nazaran daha ucuz hizmet sağlamak için geliyor.

Fiber interneti unutun: Lazer internet geliyor!

Google tarafından ortaya atılan Taara projesi fiber internetin en önemli alternatifi olacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti içerisinde hayata geçirilmesi planlanan bu proje düşük yatırımlar ile yüksek performans sunacak. Özellikle Afrika’da internet altyapısının gelişmesi için yatırımlar yapan Google bunun sonuçlarını almaya başladı.

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Bu yeni internet projesi ile birlikte altyapıda kablolar kullanılmayacak. Özel optik temelli üniteler bu yeni sistemin en önemli parçasını oluşturacak. Taara Projesi'nin lideri ise Barış Erkmen.

20 GÜNDE 700 TB VERİ AKIŞI

Proje lazer bağlantısı kurarak 20 gün içerisinde yaklaşık 700 TB veri akışı elde etti. Kablosuz optik veri aktarımı ile birlikte maliyetler yaklaşık 5 kat azalmış oldu. Böylece Google hem tasarruf etmenin hem de daha etkili bir şekilde veri aktarımı sağlamanın bir yolunu buldu. Ayrıca çevredeki kötü şartlara rağmen bu proje verimli bir şekilde çalışabiliyor.

Her ne kadar proje son derece uygun bir maliyet sunup yüksek veri akışı sağlasa da bazı dezavantajlara sahip. Hava durumunun uygun olmadığı yerlerde ucuz lazer internet teknolojisi biraz geri planda kalabilir. Bu nedenle Google daha çok hava şartlarının genel olarak olumlu olduğu yerlerde bu teknolojiyi kullanacak.

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Anahtar Kelimeler:
internet Google
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