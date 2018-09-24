Fiber optiğin öncüsü Charles Kao öldü

HONG KONG (AA) - Fiber optik teknolojisinde ezber bozan çalışmasıyla 2009'da Nobel ödülü kazanan fizikçi Charles Kao öldü.
Hong Kong yönetimi, Şanghay doğumlu alzaymır hastası Kao'nun dün 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kao, ITT şirketinde araştırmacı olarak çalışırken 1966'da bir meslektaşıyla saf cam tellerin, çok uzun mesafeler için komünikasyonda kullanılabileceğine dair bir makale yayımlamış ve yeni bir endüstrinin ortaya çıkmasına ön ayak olmuştu.
South China Morning, Kao'nun çalışmasının, "interneti mümkün kıldığını" yazdı.
Ailesiyle 1948'de Hong Kong'dan ayrılan Kao, 2009'da Nobel Fizik Ödülünü George Smith ve Willard Boyle ile paylaşmıştı. Üç bilim insanı "ışığın ustaları" olarak anılıyor.
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