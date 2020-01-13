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  4. Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı

Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber teknede 10 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye ve Filistin uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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