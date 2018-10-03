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Fiber teknede 15 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber teknede 15 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM açıklarında, fiber tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güney Ege'de bugün öğle saatlerine doğru devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri, Bodrum'un Bitez Mahallesi açıklarında, fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, 7'si Filistin, 4'ü Suriye ve 4'ü Irak uyruklu toplam 15 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na götürüldü.

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Fiber teknede 15 kaçak göçmen yakalandıFiber teknede 15 kaçak göçmen yakalandı

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