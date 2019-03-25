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Fiber teknedeki 6 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

BODRUM'dan fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber teknedeki 6 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum ilçesi Kargı Adası önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, cumartesi günü saat 10.30'da, şüpheli gördüğü bir fiber tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde teknedekilerin, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5'i Filistin ve 1'i Yemen uyruklu toplam 6 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yetişkin erkek olan 6 kaçak göçmen ve tekne, kıyıya getirildi. Yapılan kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Fiber teknedeki 6 kaçak göçmen yakalandı

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