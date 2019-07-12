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Fiber teknedeki kaçaklar kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan fiber teknede, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

Fiber teknedeki kaçaklar kaçamadı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan fiber teknede, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botundaki görevliler, dün saat 05.00 sıralarında, Bodrum'un Bitez Mahallesi açıklarında tespit ettiği fiber tekneyi durdurdu. Kontrol edilen teknede 3'ü erkek, 2'si kadın toplam 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tekne, Sahil Güvenlik botuna yedeklenip kaçak göçmenlerle birlikte kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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