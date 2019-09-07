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Fiber tekneyle Yunan adalarına gitmek isterken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekneyle Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fiber tekneyle Yunan adalarına gitmek isterken yakalandılar

Kadir ÖZEN / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekneyle Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Geçen perşembe günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, saat 06.30 sıralarında, Bodrum ilçesi Bitez Mevkii'nde bir fiber tekne tespit etti. Durdurulan fiber teknede 5'i Afganistan, 3'ü Suriye, 1'i Irak, 1'i Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.
8'i erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrasında da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Fiber tekneyle Yunan adalarına gitmek isterken yakalandılar

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