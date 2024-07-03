Fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir? Fibromiyalji tedavisi nasıl yapılır? Fibromiyalji hastalarının yapması ve yapmaması gerekenler

Fibromiyalji teşhisi koymak genellikle semptomların sürekliliği ve yaygınlığına dayanır. Fizik muayene ve semptomların detaylı değerlendirilmesi sonucunda, genellikle başka hastalıkların dışlanmasıyla birlikte tanı konur. Tedavi, semptomların şiddetine ve hastanın ihtiyaçlarına göre şekillenir. İlaçlar (ağrı kesiciler, antidepresanlar), egzersiz programları, fizik tedavi, ve psikolojik destek tedavi seçenekleri arasında yer alabilir.
Fibromiyalji, genellikle yaygın kas ve iskelet sistemi ağrıları ile karakterize edilen kronik bir sağlık durumudur. Belirtileri arasında yaygın ağrılar, yorgunluk, uyku bozuklukları, duygusal stres ve bazı durumlarda hassasiyet artışı bulunur.
Fibromiyaljinin en belirgin semptomu vücudun farklı bölgelerinde uzun süreli ve yaygın ağrılardır. Bu ağrılar sıklıkla kaslarda, bağ dokusunda ve eklem çevresinde hissedilir. Diğer yaygın fibromiyalji belirtileri şunlardır:
Fibromiyalji, yaygın kas ağrısı, yorgunluk ve uyku problemleri ile karakterize edilen kronik bir durumdur. Bu semptomlar günlük yaşamı zorlaştırabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Fibromiyaljinin tedavisi yoktur, ancak semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Fibromiyalji hastalarının yapması gerekenler şunlardır:
Fibromiyalji semptomlarını kötüleştirebilecek bazı şeyler vardır. Fibromiyalji hastalarının yapmaması gerekenler şunlardır: