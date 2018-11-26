Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

FİBROMİYALJİNİN 9 BELİRTİSİNE DİKKAT

Fibromiyalji yani yumuşak dokuda oluşan romatizmal ağrılar, 25-55 yaşları arasında ve daha çok kadınlarda sıklıkla görülüyor. Çocukluk döneminde de ortaya çıkabilen hastalık; kaslarda ağrı ve hassasiyet, uyku bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve sabahları “tutulma” hissi ile uyanma gibi belirtiler gösteriyor.

Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen fibromiyaljinin kontrol altına alınması için hastalara önerilerde bulundu.

AİLESEL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER FİBROMİYALJİ OLUŞUMUNDA ETKİLİ

Fibromiyalji, nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte eğitim ve ekonomik düzeyi ortalamanın üzerinde olan kişilerde daha sık görülmektedir. Hastalığı olan kişilerin birinci derece yakınlarında da görülme sıklığı artmaktadır. Uyku bozuklukları, düşme ya da motorlu araç kazası gibi büyük fiziksel travmalar, ruhsal travmalar, bazı viral hastalıklar, romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi bazı romatizmal hastalıkların fibromiyaljiyi tetikleyen faktörler olduğu bilinmektedir.