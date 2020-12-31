Fibromiyalji rahatsızlığı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Öncelikle fibromiyalji nedir sorusunu daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekir. FMS olarak da adlandırılan bu sendrom kişinin genel bir yorgunluk hali, halsizlik, kas ve kemiklerinde ağrı, vücudun belirli noktalarında görülen aşırı hassasiyet ve uyku düzenine dair ciddi problemler yaşamasına neden olur. Tüm bunlar uzun süreli bir durum olduğu için de bilişsel bozukluklar ortaya çıkabilir.

Fibromiyalji Rahatsızlığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın tanısı için kullanılan herhangi bir test olmadığından dolayı Fibromiyalji Sendromu’nu teşhis etmesi zordur. Genellikle belirtiler üzerinden hareket edilerek bir tanı konur. Bu sebeple belirtilere çok fazla dikkat edilir. Fibromiyalji Sendromu kişiden kişiye göre farklı belirtiler gösterebilir. Ancak hastalığın ana belirtisini ağrılar oluşturur. Bu ağrı kişinin tüm vücuduna yayılabilir veya sırt, boyun gibi bölgelerde yoğun olarak hissedilebilir. Ağrının yanı sıra batma, yanma gibi hisler oluşabilir. Bunun dışında en sık karşılaşılan fibromiyalji belirtileri şunlardır:

Vücudun bazı bölgelerine yapılan en ufak dokunuşlar bile kişiye rahatsızlık verebilir. Bu durum aşırı hassasiyet olarak adlandırılır.

Duyarlılık çok fazla arttığı için normalde ağrı yapmayan uyarıcılar dahi ağrı gibi hissedilebilir.

Özellikle el ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi yaşanabilir.

Uyuyamama gibi uyku problemleri ortaya çıkabilir.

Kişi geceleri çok iyi uyumasına rağmen sabah yataktan kalkmakta zorlanabilir. Hatta sanki hiç uyumamış gibi yorgun hissedebilir.

Hafıza problemleri yaşanabilir.

Konsantrasyon bozukluğu ve öğrenme zorluğu ortaya çıkabilir.

Aşırı kaygı ve depresif ruh hali görülebilir.

Nefes almada zorluk olabilir.

Kişi bir iş yaparken çok çabuk yorulabilir.

Vücudun üst kısmındaki bazı noktalarda kızarıklık meydana gelebilir.

Kabız veya ishal gibi sindirim yoluna bağlı rahatsızlıklar oluşabilir.

Kalp krizine benzeyen çarpıntı hissi yaşanabilir.

Belirli aralıklarla geçmeyen baş ağrıları ortaya çıkabilir.

Kulaklarda çınlama olabilir.

Fibromiyalji Tanısı Nasıl Konur?

Bu rahatsızlığın birkaç belirtisinden şikayet eden her kişi fibromiyalji hastası değildir. Hiç kimse hastalığın tanısını kendi başına koyamaz. Eğer belirtilerden yana bir şikayetiniz varsa mutlaka bir romatoloji uzmanına danışmanız gerekir. Bu doktorlar hastalığın teşhisi için belirli yöntemler kullanır.