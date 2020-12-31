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Fibromiyalji rahatsızlığı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

31.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Fibromiyalji rahatsızlığı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Çoğu kişi fibromiyalji ne demek bilmese de aslında bu rahatsızlığın belirtilerinden şikayet eder. Doktorlar tarafından yumuşak doku romatizması olarak görülen Fibromiyalji Sendromu toplumun %3’lük bir bölümünde görülen ve yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Peki bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? İşte bu soruların cevabı sizlerle.

Öncelikle fibromiyalji nedir sorusunu daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekir. FMS olarak da adlandırılan bu sendrom kişinin genel bir yorgunluk hali, halsizlik, kas ve kemiklerinde ağrı, vücudun belirli noktalarında görülen aşırı hassasiyet ve uyku düzenine dair ciddi problemler yaşamasına neden olur. Tüm bunlar uzun süreli bir durum olduğu için de bilişsel bozukluklar ortaya çıkabilir.

Fibromiyalji Rahatsızlığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın tanısı için kullanılan herhangi bir test olmadığından dolayı Fibromiyalji Sendromu’nu teşhis etmesi zordur. Genellikle belirtiler üzerinden hareket edilerek bir tanı konur. Bu sebeple belirtilere çok fazla dikkat edilir. Fibromiyalji Sendromu kişiden kişiye göre farklı belirtiler gösterebilir. Ancak hastalığın ana belirtisini ağrılar oluşturur. Bu ağrı kişinin tüm vücuduna yayılabilir veya sırt, boyun gibi bölgelerde yoğun olarak hissedilebilir. Ağrının yanı sıra batma, yanma gibi hisler oluşabilir. Bunun dışında en sık karşılaşılan fibromiyalji belirtileri şunlardır:

  • Vücudun bazı bölgelerine yapılan en ufak dokunuşlar bile kişiye rahatsızlık verebilir. Bu durum aşırı hassasiyet olarak adlandırılır.
  • Duyarlılık çok fazla arttığı için normalde ağrı yapmayan uyarıcılar dahi ağrı gibi hissedilebilir.
  • Özellikle el ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi yaşanabilir.
  • Uyuyamama gibi uyku problemleri ortaya çıkabilir.
  • Kişi geceleri çok iyi uyumasına rağmen sabah yataktan kalkmakta zorlanabilir. Hatta sanki hiç uyumamış gibi yorgun hissedebilir.
  • Hafıza problemleri yaşanabilir.
  • Konsantrasyon bozukluğu ve öğrenme zorluğu ortaya çıkabilir.
  • Aşırı kaygı ve depresif ruh hali görülebilir.
  • Nefes almada zorluk olabilir.
  • Kişi bir iş yaparken çok çabuk yorulabilir.
  • Vücudun üst kısmındaki bazı noktalarda kızarıklık meydana gelebilir.
  • Kabız veya ishal gibi sindirim yoluna bağlı rahatsızlıklar oluşabilir.
  • Kalp krizine benzeyen çarpıntı hissi yaşanabilir.
  • Belirli aralıklarla geçmeyen baş ağrıları ortaya çıkabilir.
  • Kulaklarda çınlama olabilir.

Fibromiyalji Tanısı Nasıl Konur?

Bu rahatsızlığın birkaç belirtisinden şikayet eden her kişi fibromiyalji hastası değildir. Hiç kimse hastalığın tanısını kendi başına koyamaz. Eğer belirtilerden yana bir şikayetiniz varsa mutlaka bir romatoloji uzmanına danışmanız gerekir. Bu doktorlar hastalığın teşhisi için belirli yöntemler kullanır.

Öncelikle rahatsızlığın neden olduğu şikayetlerin en az 3 aylık bir süreç içinde devam ediyor olması beklenir. Daha sonrasında çeşitli kan testleri yapılır. Ancak laboratuvar testleri hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz. Bunlar genel durum değerlendirmesi için istenebilir. Fibromiyalji Sendromu’nun teşhisi için özellikle insan vücudundaki 18 hassas noktadan en az 11’inde nedensiz ağrıların tespit edilmesi büyük önem taşır.

Fibromiyalji Rahatsızlığındaki Önemli Ağrı Noktaları Nerelerdir?

Fibromiyalji ağrı noktaları Tender Point adı verilen vücudun 18 hassas yerinden geçer. Bu noktaların muayene edilmesi eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Bir kişiye fibromiyalji tanısının konması için ağrı noktalarının aşırı hassas olması temel şart olarak kabul edilir. Bu hassas noktalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ense,
  • Kalçanın üst kısmı,
  • Sırtın üst kısmı,
  • Kürek kemiğinin bulunduğu alan,
  • Üst bacağın kalçayla birleştiği bölge,
  • Dirseğin iç yan kısmı,
  • Dizin iç yan kısmı,
  • Köprücük kemiğinin kaburgalarla birleştiği nokta,
  • Üst göğüs.

Fibromiyalji Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalığın tedavisi için kullanılan tek bir yöntem yoktur. Kişinin ağrı seviyesine göre farklı ilaçlarla tedavi süreci başlatılır. Bu süreç içinde hem devamlılık hem de hasta ve doktor arasındaki ilişki büyük önem taşır. İletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış yönlendirmeler hastalığın seyrini kötü yönde etkileyebilir. Yanlış ilaç tedavisi hastalık belirtilerinin şiddetlenmesine neden olabilir. Bu sebeple tedavi sürecinde hastayla doktorun devamlı irtibat halinde olması gerekir.

Fibromiyalji rahatsızlığının tedavisinde kullanılan ilaçlar daha çok ağrı kesiciler, antidepresanlar ve antiepileptik ilaçlar olur. Bunların yanı sıra tamamlayıcı tıp tekniklerinden yararlanılabilir. Örneğin PDR uygulamalarından ve fizik tedavi yöntemlerinden yardım alınabilir. Kaplıca terapisi, doku masajı, günlük spor egzersizleri, yoga gibi farklı alternatif yollar izlenebilir. Tüm bunlar kişinin rahatlamasına, kişinin zihnini boşaltmasına yardım eder. Bu da hastalığın psikolojik boyutuyla ortaya çıkan olumsuzlukları engeller.

Fibromiyalji Hastalarına Beslenme Önerileri

Fibromiyalji teşhisi konan kişilerin düzenli ve sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmaları tedavi süreci için çok faydalı olur. İnsan bedeninin enerjik ve zinde kalması için bazı temel gıdalara ihtiyaç duyulur. Her besin maddesinin içerisinde vücudun ihtiyacı olan farklı protein ve vitaminler vardır. Fibromiyalji beslenme düzeninde kepekli tahıllara ve az yağlı ürünlere yer verilmesi gerekir. Günde en az 2-3 lt su tüketilmesi faydalı olur. Akşam yemeklerinde yağsız ve protein oranı yüksek besinler tercih edilebilir. Et, balık gibi gıdaların yanı sıra bolca yeşillik ve sebze tüketilebilir. Tatlılardaki şeker oranı düşürülebilir. Daha çok meyve ağırlıklı tatlılara öncelik verilebilir. Ayrıca uyumadan önce çay, kahve, kola veya alkollü içeceklerin tüketiminden uzak durulması gerekir. Fibromiyalji rahatsızlığı bulunan kişiler ilaç tedavisinin yanı sıra beslenmelerine dikkat ettikleri takdirde kısa sürede iyileşme anlamında büyük yol katedebilir.

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