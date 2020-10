Fibromiyalji sendromu nedir? Fibromiyalji tedavisi var mı?

Fibromiyalji sendromu (FMS), halk arasında adale romatizması olarak da bilinen ve en çok bayanları rahatsız eden ağrı durumudur. Nadiren erkeklerde de görülmektedir. Bu rahatsızlığın kendine has belirtileri vardır. Sık görülen belirtiler; her yerim ağrıyor yakınmaları, her daim yorgunluk, ağrı ve dokunmaya karşı artan algısal hassasiyet, sabahları vücutta sertlik, Uyku bozukluğu, kaygılı olma gibi.

Bu rahatsızlık irritabl bağırsak sendromu, reynaud semptomları, adet düzensizlikleri ve anormal adet sancıları, acil tuvalet ihtiyaçları ve depresyon gibi durumların eşlik ettiği bir durumdur.

FMS’li hastalar yanılgı olarak psikolojik ağrı kapsamında değerlendirilmekte ve bu durum fibromiyaljisi olan bayanlarda sıkıntıların daha da artmasına neden olmaktadır. Aslında bu hastalık mükemmeliyetçi, alıngan ve hassas kişilerde daha sık görülmektedir. Kendileri çevreleri tarafından bir türlü anlaşılmadıklarından ya da yanlış algılandıklarından şikayetçidirler.

FİBROMİYALJİ NEDENİ NEDİR?

Fibromiyalji söz konusu olduğunda tiroit iltihabı, iltihaplı romatizma ve eklem kireçlenmelerinin ekarte edilmesi gerekmektedir. Şu ana kadar neyin fibromiyaljiye neden olduğu tam olarak ortaya konulamamıştır. Santral sinir sisteminde yüksek bir duyarlılık olduğu düşüncesi son zamanlarda ön plana çıkmaktadır. Santral duyarlılık, beyin dahil olmak üzere sinir sisteminde çok sayıda değişikliği içerir ve belirtilen tüm şikayetlere yol açar.