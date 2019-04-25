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Fidan dikerken duygulanan şehit annesi: “Onları da toprağa bu fidan gibi verdik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de Polisevi’nde düzenlenen törende 40 şehit polisin adına fidan dikimi yapıldı.

Kırıkkale’de Polisevi’nde düzenlenen törende 40 şehit polisin adına fidan dikimi yapıldı. Oğlu için fidan diken şehit annesi duygulu anlar yaşarken, “Onları da toprağa fidan gibi verdik. Çok güzel oldu bu polis ormanı. Oğlumuzun adı yeşerecek” dedi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevi’nde düzenlenen törenle 40 şehit polisin adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Törende şehitler için Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve polis memurları şehit aileleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturup, can suyu verdi.
26 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Cizre Çevik Kuvvet binasına yapılan haince saldırı sonucu 10 arkadaşı ile birlikte şehit olan polis memuru Ferhat Bozkurt’un annesi Şehri Bozkurt oğlu için fidan dikerken duygulu anlar yaşadı. Anne Bozkurt, “Öyle karmaşık ve güzel bir duygu ki insan acıyı ve gururu aynı anda yaşıyor. Onları da toprağa fidan gibi verdik. Çok güzel bir uygulama başlatıldı. Çok güzel oldu bu polis ormanı. Oğlumuzun adı yeşerecek. Geleceğim burada oğlumun ismini okudukça su vermek isteyeceğim” dedi.
15 Temmuz 2016 yılında FETÖ’cülerin Gölbaşı’na yaptığı ikinci saldırı sonrası doğum gününde şehit düşen polis memuru Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, “Çocuğum şehit olalı 3 yıl olacak Allah bin kere razı olsun emniyet müdürümüzden ve buradaki diğer müdürlerimizden Allah razı olsun. Çocuklarımızın bir nebze olsun hatırasına bir orman dikildi. Bu ormanlar yaşadıkça çocuklarımızın da manevi şeyleri de burada yaşayacak” diye konuştu.
Biz şehitlerimizi her şeyden önce toprağa değil, kalbimize gönlümüze gömdük ve her daim her vesileyle onları hatırladıklarını ve rahmetle andıklarını belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Millet olarak bu ülke ayakta durduğu müddetçe onları şükranla ve minnetle anacaktır. Bugün yine onları hayırla yad etme ve hatırlama vesilesi olarak yine dinimizce de hayırlı bir iş olarak yine kendi adlarına fidan dikerek inşallah onları en azından bu mekan burada durduğu müddetçe hayırla yad edeceğiz. Biz burada olsak ta olmasak ta bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum hepsine Allah mekanlarını cennet eylesin ruhlarını şad eylesin. Ben emniyet müdürümüze ve emniyet personelimize orman müdürlüğümüze bu güzel faaliyeti gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

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