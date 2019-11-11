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Fidan dikim töreninde doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 142 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 142 bin fidan, toprakla buluşturuldu. Programda, 11 Kasım 2011'de saat 11.11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin doğum günü kutlanırken, adına fidan dikildi.

'Geleceğe nefes' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ülke genelinde başlatılan 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri dolayısıyla Afyonkarahisar'da da fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Saraydüzü ağaçlandırma sahasındaki törene Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde il protokolü, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

'AFYONKARAHİSAR BOZKIR OLMAKTAN ÇIKACAK'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "'Geleceğe nefes ol' sloganıyla fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar, Anadolu'nun ortasında bozkır olarak adlandırılan bir bölgede yer alıyor. Yüzde 10'luk orman alanı varken 15 yıllık süre içinde şu anda yüzde 20'leri geçmek üzere. Bugün dikeceğimiz ve bundan sonra dikilecek fidanlarla bu orman alanı daha da genişleyecek. Kent, inşallah bozkır olmaktan kurtulacak" dedi.

'EN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

Fidan dikim töreninde, 11 Kasım 2011'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi için de sürpriz doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ile birlikte doğum günü pastasını kesen Nehir Zülal, "11 Kasım 2011 günü saat 11.11'de dünyaya geldim. Alabileceğim en anlamlı doğum günü hediyesiydi. 11 milyon fidan ile büyümek çok güzel, çok heyecanlı bir şey. Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Orman Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adına fidan dikilen Nehir Zülal Ekşi'nin babası Oğuz Alp Ekşi ise "Böyle güzel bir etkinliğin de aynı tarihe denk gelmesi bizi çok gururlandırdı. Kızımız için de güzel bir anı oldu. Bu etkinlikten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, valimize, belediye başkanımıza ve tüm destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu dünyada çocuklarımızın oyundan daha çok, tabletten daha çok temiz bir havaya ihtiyaçları var. O yüzden 11 Kasım'ın fidan dikme bayramı olarak belirlenmesi de çok güzel oldu. Herkesi her 11 Kasım'da fidan dikmeye davet ediyoruz" dedi.

Program kapsamında, Afyonkarahisar'da, 243 lokasyonda 142 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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