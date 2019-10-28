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Fidan dikme etkinliğine Muğla hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'de, 11 Kasım'da düzenlenecek etkinlikle eş zamanlı olarak yüzde 68'i ormanlarla kaplı Muğla'da, 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'de, 11 Kasım'da düzenlenecek etkinlikle eş zamanlı olarak yüzde 68'i ormanlarla kaplı Muğla'da, 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Türkiye'nin 2023 noktasında eş zamanlı düzenlenecek etkinlik kapsamında, ülke genelinde 11 milyon fidan dikilecek. 11.11.2019 günü, saat 11.11'de, 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında, Muğla'daki 195 noktada, 18 bin 182 kişi tarafından 200 bin fidan toprakla buluşturulacak. Başta yanan araziler olmak üzere kamu kurumlarına ait alanlar, köy okulları, mezarlıklar ve yol kenarları gibi alanlar ağaçlandırılacak. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi verdi. Temin edilecek fidanların tamamının Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanların olduğunu kaydeden Yaprak, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruların yapıldığını söyledi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak, son dönemde gündeme gelen Muğla'daki bazı yangınlarda terör şüphesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Yaprak, "Araştırmalarımız devam ediyor. Ancak kayda girmiş bir durum yok. Jandarma, emniyet, istihbaratla yakından çalışıyoruz. Adli süreç başlatılmış birkaç yangınımız var. Mesela Bayır yangınında tespit edilmiş bir durum var. Savcılığa intikal ettirildi" dedi.
Otel yapılan Pina Yarımadası'nda 2007'de çıkan yangınla ilgili soruya ise Yaprak, otelin bulunduğu bölgenin 1987 yılında Turizm Merkezi ilan edildiğini belirterek, "Yani kesinlikle 'yandı sonra da izin verildi' değil. İnsanlar zaten iznini almış. Yanmasını zaten istemezler. Ayrıca yanan alanlarda da ciddi bir maliyetle yeşillendirmeler ve ağaçlandırmalar yapılmış" dedi.
Basın açıklamasının ardından Milas'ın Denizcik Orman Deposu'nda konuşlu yangın söndürme helikopteriyle yanan orman alanları üzerinde gezildi. 7 Ağustos'taki Tuzabat yangını ile eş zamanlı çıkan ve evleri tehdit eden Mumcular yangını, havadan görüntülendi.

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