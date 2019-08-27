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Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 03:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, "Saatlerinizi 11 Kasım Saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı elele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Fidan umuttur, gelecektir. Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Tarım ve Orman Bakanlığının etkinlikle ilgili paylaşımını retweet etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay destek mesajı Fidan

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