Fidan üretiminde büyük artış

Türkiye'nin yıllık ortalama fidan üretimi, son 16 yılda yapılan çalışmalarla 350 milyon adede yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ağaçlandırma çalışmalarında gösterdiği başarıyı fidan üretiminde de yakaladı.

Türkiye 1992-2002 arasında yıllık ortalama 75 milyon fidan üretimi gerçekleştirken son 16 yılda yapılan çalışmalarla bu rakam 350 milyon adede çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda ağaçlandırmada olduğu gibi fidan üretiminde de önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "2003 öncesi 1992-2002 yılları arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, son 16 yılda ortalama yıllık 350 milyon adet fidan üretim rakamını yakaladık. Bazı yıllar ise bu üretim miktarımız 470 milyon adede kadar da yükseldi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önceden fidan ithal ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Yıllık fidan üretim kapasitemizi son 10 yılda 54 milyon arttırdık. Bu çerçevede geçen yıl 320 milyon fidan üreterek bunları toprakla buluşturduk. Ayrıca üretilen bu fidanlar ile belediyeler ve vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fidan ihtiyacını karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.