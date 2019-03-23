HABER

Fidan üretiminde kullanılan topraktan top mermisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bitki üretimi için kullanılan toprağın içinden top mermisi çıktı.

Fidan üretiminde kullanılan topraktan top mermisi çıktı

Eyüpsultan’da bitki üretimi için kullanılan toprağın içinden top mermisi çıktı. Mermi, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
Eyüpsultan’da park, bahçe, çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği alanda toprağın içinde top mermisi bulundu. Üretim tarihi ve nereden geldiği belirlenemeyen top mermisi, fidan üretiminde kullanılmak için İstanbul’un çeşitli bölgelerinden getirilen toprağın içinde bulundu. Toprak yığınlarının arasında top mermisinin fark edilmesinin ardından olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından mermi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Fidan üretiminde kullanılan topraktan top mermisi çıktı

Fidan üretiminde kullanılan topraktan top mermisi çıktı

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
34 özel öğrencinin yaralandığı kazada şoför gözaltında34 özel öğrencinin yaralandığı kazada şoför gözaltında
Uçurumdan düşerek ağır yaralanan genç kız hayati tehlikeyi atlattıUçurumdan düşerek ağır yaralanan genç kız hayati tehlikeyi atlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.