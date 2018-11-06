"Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı

Öğrencilerin katılımıyla fidan diktiklerini belirten Akın, "Bu alanda bin 200, 6 ilçemizde de bin 100 olmak üzere toplam 2 bin 300 fidanı bugün toprakla buluşturuyoruz. Kırşehir'in 650 bin hektar yüzölçümü mevcut. 2003 yılında bunun sadece 25 bin hektarı orman iken bu yıl itibarıyla bu sayı 45 bin hektara yaklaşmıştır." dedi.

Eş zamanlı 81 ilde fidan dikildiğini anımsatan Şimşek, "Amacımız, ağaçlandırmaya uygun şartların sağlandığı ilçelerde fidan dikim etkinlikleri düzenlenerek ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmaktır." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen programa katılan Vali Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde fidan dikildiğini söyledi.

Ülke genelinde ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrenci bulunduğunu anlatan Çakır, "Bu sayı Avrupa'daki birçok ülkenin sayısından daha büyük. Çok genç, dinamik bir nüfusumuz var. Bir ülkenin en büyük zenginliği bu olsa gerek. Bu gençlerimize Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir protokol yaparak fidanlarla tanıştırmak istedi. Bu kapsamanda bin 500 öğrencimiz fidan dikecek. Bunu 42 bine tamamlayacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğren ve protokol üyelerinin fidan diktiği etkinliğe Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

