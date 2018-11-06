"Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" Programı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 milyon öğrenci adına fidan dikiminin yapılacağı projeyle 81 ilde eş zamanlı olarak 150 bin öğrenci fidanlarına kavuşacağını belirterek, "10 milyon sayısına da yıl sonuna kadar ulaşılacak." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Haydar Aliyev Ormanı'nda "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" adıyla düzenlenen fidan dikim programında konuştu.

Çevrenin, ataların mirası değil çocukların emaneti olduğunu dile getiren Pakdemirli, küresel ısınma, erozyon ve çölleşme gibi sebeplerle her yıl Konya'dan büyük alanların kaybedildiğine işaret etti. Dünyada bu gibi olumsuzluklar yaşanırken kendilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaç ve doğa sevgisinden ilham alarak yola çıktıklarını ifade eden Pakdemirli, çocukları toprakla ve suyla haşır neşir etmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine giderek bu ve benzeri projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile tarım ve orman liselerinin yaygınlaşması konusunu ele aldıklarını bildiren Pakdemirli, "Ziraat, orman mühendislikleri ile veterinerliğin çok daha değerli hale gelmesi konusu ilk tercihlerimiz arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta YÖK Başkanımızla da görüşeceğiz. Tüm rektör ve dekanlarla birlikte bu mühendislikleri daha değerli hale getirmenin yollarını arıyor olacağız." diye konuştu.