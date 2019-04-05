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Fidanlar şehitler anısına toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce fidan, şehitler anısına Polis Hatıra Ormanı'na dikildi - İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: - "Burasını Polis Hatıra Ormanı olarak şehitlerimize atfen ağaçlandırdık. İnşallah teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin huzuruna, güvenliğine daha büyük katkılar sunmaya devam edecektir"

Sakarya'da yüzlerce fidan, şehitler anısına Polis Hatıra Ormanı'nda toprakla buluştu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Saklı Göl mevkisinde Polis Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, eşi Meliha Kaya ile özel harekat, çevik kuvvet, asayiş, sivil ve trafik polisleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla fidan dikti.

- "Burayı şehitlerimize atfen ağaçlandırdık"

İl Emniyet Müdürü Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Halkın canını, malını, namusunu korumak için geçmişte olduğu gibi şimdi de dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatı, büyük ve güçlü bir aile. Bu aile fertleriyle birlikte, yeşili korumak, doğayı sevmek anlamında bugün bir etkinliğimiz oldu. Baharın gelmesiyle arkadaşlarımızla burayı ağaçlandırdık. Burasını Polis Hatıra Ormanı olarak şehitlerimize atfen ağaçlandırdık. İnşallah teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin huzuruna, güvenliğine daha büyük katkılar sunmaya devam edecektir."

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