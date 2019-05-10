Fidanlıkta kenevir yetiştiren 6 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fidanlıkta saksıda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde O.E'ye ait fidancılık işletmesinde saksılarda kenevir yetiştirildiği bilgisini alan Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusunu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, 42 saksıda tarlaya ekilmek üzere çimlendirilmiş 172 kök kenevir, O.E'nin yapılan üst aramasından ise 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, O.E'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

