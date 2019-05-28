Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam makam aracını saltığa çıkardı

Çorum’un İskilip ilçesinde vatandaşlara dağıtılan çilek fidelerinin parasını ödemek için kaynak bulamadığını öne süren Kaymakam Bestami Beyazıt Alkan, madam aracını satılığa çıkardı.

İlçede yaşanan kırsal göçün önüne geçebilmek için kolları sıvayan Kaymakam Alkan, İskilip’in köylerinde çilek üretimini teşvik etmek için bir proje başlattı. Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan’ın öncülüğünde 30 köyde çilek üretimi yapılması için harekete geçildi. Kırsalda yaşayan insanlara bugüne kadar 1 milyon 500 binin üzerinde çilek fidesi dağıtıldı. Kaymakamlık Özel bir firmadan temin edilen fidelerin bir kısmı için ödeme yaparken geriye 400 bin liralık bir borç kaldı. İskilip Kaymakam Alkan, bu borcu ödemek için kaynak bulunmayınca makam aracını saltığa çıkardı. Aracın satışı için İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ihale ilanı, Kaymakamlığın sitesinde yayımlandı. İhale şartnamesine göre, 53 bin 456 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2005 model makam aracının ihalesi, 18 Haziran’da gerçekleştirileceği öğrenildi.



