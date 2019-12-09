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’FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’ 24 ülkeden katılımla Ankara’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen ’FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’, başkent Ankara’da başladı.

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen ’FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası’, başkent Ankara’da başladı. Şampiyona, Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde 14 Aralık’a kadar devam edecek.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği ile düzenlenen şampiyonaya Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika olmak üzere 4 kıtadan görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularının oluşturduğu karma takımlar katılıyor. 24 ülkeden sporcuların katıldığı Ankara’daki turnuva aynı zamanda 2020 yılında gerçekleşecek olan "1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası" öncesinde organize edilen ilk satranç şampiyonası olma özelliğiyle de dikkati çekiyor.
Turnuvada, en az bir kadın sporcuya sahip altışar kişilik karma takımlar yer alırken, Türk ve Rus sporculardan üçer kişinin bulunduğu “Rusya-Türkiye” takımı da Türk-Rus dostluğunu satranç masasına taşımak için mücadele ediyor.

“Dünya satranç otoritelerinin de ilgiyle takip edeceği yeni bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay turnuvanın açılış konuşmasında böylesi anlamlı bir turnuvaya ve özel sporculara ev sahipliği yapmanın Türk satranç camiası için çok kıymetli olduğunu belirtti. Tülay, "FİDE engelliler için konfederasyon kupası ilk defa uygulanıyor Dünyada ve Türkiye’de yapılması ayrıca çok önemli. Engelliler satranç anlamında en rahatlıkla sporu icra edilen birimlerden birisi satranç. Burada 4 kıtadan seçilerek gelen takımlar var. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından. Türkiye ev sahibi olduğu için ve sponsor firma da Rosatab olduğu için karma bir takımıyla temsil ediliyoruz burada. Her takım 6 kişiden oluşuyor ve her takımda en az kadın olmak zorunda. Bakıldığında 5 takım yarışacak ama 24 ülkeden katılım var. Dünyanın her tarafından gelen engelli sporcularımız bugün burada hamlelerini yapacaklar ve Cuma günü saat 20.00’de organizasyonu tamamlamış olacağız" dedi.
Engelli sporculardan Handenur Şahin ise "12 yıldır satranç oynuyorum. Milli sporcuyum. İlk defa engellilerle birlikte bir turnuvaya katılıyorum daha önce engeli olmayan sporcularla yarışmıştım. O yüzden heyecanlıyım, nasıl olacağını da merak ediyorum. Tüm engellilerin satrançta bir gün buluşmasını tavsiye ederim çünkü bizim için çok ideal bir spor. Satranç benim hayatıma renk kattı. Okul hayatım var ama onun dışında bir spor yapmak her çocuk için gerekli ama bir engelli çocuk için çok fazla şeyi değiştirdi. Satrançta milli sporcu olduktan sonra çok fazla ülkeye gittim, madalya aldım, milli forma giydim. Bunlar çok büyük gururlar" diye konuştu.
Heyecanlı olduğunu belirten Özlem Erten Yeter, "Ben buraya daha çok öğrenmeye, özgüven kazanmaya ve motivasyon kazanmaya geldim. Aslında ben çok küçük yaşlarda satranç oynuyordum ama görme düzeyim çok daha yüksekti. Görüşüm biraz azalınca görme engellilerin nasıl satranç oynadıklarını bilmediğim için uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldım. Bir arkadaşım vasıtasıyla görme engellilerin hangi uyarlamalarla satranç oynadığını öğrendikten sonra yeniden başladım oynamaya. Çok daha erken başlamak isterdim ama elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

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