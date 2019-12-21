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Fidel Castro değiştirmişti! Küba'da 43 yıl aradan sonra bir ilk: Marrero başbakan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:27 | Son Güncelleme

Küba'da 1976 yılında Fidel Castro liderliğinde yapılan anayasa değişikliğinin ardından 43 yıl sonra ilk kez başbakan seçildi. Başbakanlığa ise mevcut Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruz'u oldu.

Fidel Castro değiştirmişti! Küba'da 43 yıl aradan sonra bir ilk: Marrero başbakan seçildi

Press Latina'da yer alan habere göre, Halkın Gücü Ulusal Meclisi (ANPP) üyeleri, mevcut Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruz'u Küba başbakanlığına seçti.

Nisan ayında onaylanan yeni anayasa değişikliği uyarınca, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından aday gösterilen Marrero, 5 yıl süreyle başbakanlık yapacak.

Diaz-Canel, 56 yaşındaki Marrero'yu, turizm bakanı olarak çok önemli işlere imza atması, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle aday gösterdiğini açıklamıştı.

Yeni anayasa değişikliğinin ardından ekim ayında Miguel Diaz-Canel devlet başkanı seçilmişti.

FİDEL CASTRO'NUN DÜZENLEMESİNDEN SONRA BİR İLK

Küba'da 1976 yılında Fidel Castro liderliğinde anayasa değişikliği yapılmış ve devlet başkanlığı görevi, Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı olarak değiştirilmişti. Nisan ayının başlarında onaylanan yeni anayasa değişikliği ise ülkede 43 yıl sonra devlet başkanı seçilmesinin önünü açmıştı.

Çoğunluğunu, ülke anayasasında "devlet ve milletten üstün" olarak ifade edilen Küba Komünist Partisi üyelerinin oluşturduğu ANPP, yasama yetkisinin yanı sıra üst düzey yöneticileri seçme yetkisine de sahip bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Manuel Marrero Cruz

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