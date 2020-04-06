Fidel Castro'nun yıllar önceki konuşması sosyal medyada viral oldu

Biz başka ülke halkına bomba göndermiyoruz. Şehirlerinin bombalamak için yüzlerce uçak da göndermiyoruz. Bizim nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarımız yok. Bilim insanlarımızı ve doktorlarımızı hayat kurtarsınlar diye yerleştirdik.

Doktorlarımız ve Araştırma merkezleri bizim gururumuz. On binlerce Kübalı doktor dünyanın en uzak ve yaşaması zor bölgelerde uluslararası hizmet verdiler. Biz dünyanın en uzak ve yaşanması zor bölgelerine ne amaçla olursa olsun asla saldırmayacağız.